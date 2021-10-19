أخبار اقتصاد اليوم.. الإسكان: أكثر من 85 ألف وحدة سكنية بأكتوبر الجديدة رغم حداثتها

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الثلاثاء 19 – 10 – 2021 عددا من الاحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات اليوم السابع على مدار اليوم وكان من بينها الاتى :-





الإسكان: أكثر من 85 ألف وحدة سكنية بمدينة أكتوبر الجديدة رغم حداثة نشأتها



تابع الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية الجاري تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة، لافتاً إلى أن المدينة تضم أكثر من 85 ألف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، رغم حداثة نشأتها منذ 4 أعوام فقط في العام 2017، وذلك ضمن استراتيجية الدولة نحو التوسع العمراني وزيادة الرقعة المعمورة من 7% إلى 14%، وهو ما يتم ترجمته من خلال إنشاء 25 مدينة جديدة منذ العام 2014 وحتى الآن.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم حتى الآن بمدينة أكتوبر الجديدة، الانتهاء من تنفيذ ٤٥٠٧٢ وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - منخفضي الدخل"، والتي تشمل ٤٤١٣٦ وحدة بمساحة ٩٠م٢ للوحدة نموذج ٣ غرف وصالة، و ٩٣٦ وحدة بمساحة ٧٥م٢ نموذج غرفتين وصالة، كما تم الانتهاء من تنفيذ آلاف الوحدات السكنية ضمن مشروع "سكن مصر" لمتوسطى الدخل، بمساحات تتراوح بين (١٠٨ و١١٥ و١١٧م٢).

تنمية المشروعات: تعاون مع 22 جامعة عامة وخاصة لتأهيل الطلبة والطالبات



أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل على نشر فكر العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة بمختلف أنواعها خاصة بين خريجى الجامعات للاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العملية والابتكارية في ريادة الأعمال وفى تنفيذ مشروعات منتجة ذات جدوى اقتصادية لذلك يقوم الجهاز بالتنسيق والتعاون مع 22 جامعة عامة وخاصة لتأهيل الطلبة والطالبات وإمدادهم بالمهارات الأساسية حتى يكونوا نواة لجيل جديد من رجال وسيدات الأعمال، ولتكون ريادة الأعمال والعمل الحر اختيار أساسي أمامهم ونقطة بداية لمستقبل جاد وناجح.

وأوضحت جامع أن التعاون مع الجامعات لتنمية ريادة الأعمال، يتم في عدد من المحاور منها تنظيم دورات تدريبية متخصصة مجانا لطلبة الجامعات لتعليمهم أسس إقامة المشروعات الصغيرة وإدارتها بشكل سليم، وكذلك تنظيم المسابقات لتشجيعهم على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة تسهم في تقديم حلول عملية وخدمات تلبى احتياجات المواطنين، كما يتم إتاحة الفرصة أمام مشروعات الخريجين للمشاركة في حاضنات الأعمال لضمان متابعة المشروعات واستمرارها ونجاحها بالإضافة إلى مشاركة طلبة الجامعات في عدد من المعارض التي ينظمها الجهاز بشكل دورى لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم والتعرف على احتياجات العملاء.





بنك الاستثمار الأوروبى: شراكتنا مع مصر وطيدة فى العديد من مجالات التنمية



التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي ومدير مكتب بنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات البنك، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس، لافتتاح المباحثات الجاري عقدها مع البنك، لمراجعة ومتابعة أداء المحفظة الجارية للتعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، واستعراض النتائج والمشروعات المنفذة في إطار الشراكة بين الجانبين، لدعم أولويات الدولة التنموية ورؤية التنمية 2030، ومناقشة الشراكات المستقبلية.

ومن المقرر أن تجري عدد من الاجتماعات على مستوى الفرق الفنية من وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمشاركة الوزارات والجهات المعنية في مصر، لاستكمال مباحثات متابعة المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين الجانبين.





الإحصاء: 112.8% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر واليونان



كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 10 / 2021 عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان مسجلة مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 477,6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 112,8%، وبلغت قيمة الصادرات المصرية لليونان 807,4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 273,8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 194,9% ، وسجلت قيمة الواردات المصرية من اليونان 209,1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 203,8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2,6%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليونان 8,4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 7,1 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 18,7 %، بينما بلغت قيمة تحويلات اليونانيين العاملين في مصر 2,2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 1,8 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 23,4 %.





يحيى زكى: المنطقة الاقتصادية وجهة استثمارية واعدة للمستثمرين حول العالم



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن انطلاق أولى فعاليات مشاركتها بالجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020 الدولي، الخميس 28 أكتوبر الجاري ضمن 17 فعالية تستعد الهيئة لإطلاقها على مدار الأشهر الست المقبلة، فترة انعقاد المعرض، تحت شعار "وجهة واحدة ومسار متكامل".

وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس "الراعي الرسمي" للجناح المصري ضمن الجهات والوزارات الحكومية المشاركة بالجناح، المتواجد في منطقة الفرص والتي تعتبر أهم مناطق إكسبو 2020دبي.

وعن مشاركة الهيئة بالجناح المصري، أكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على التنسيق الكامل والمستمر مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خاصة وأن الوزارة هي الجهة المسئولة عن تنظيم المشاركة المصرية في هذا الحدث الدولي الهام، لافتاً إلى أن المنطقة تشارك بالمعرض كأحد المشروعات القومية الكبرى والواعدة، فضلاً عن فرصة المشاركة الدولية التي تتيح للمنطقة الاقتصادية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها، وطرق أبواب الاستثمار العالمي.





البنك الأوروبى لإعادة الإعمار: نتطلع للتعاون مع مصر فى البنية التحتية والمرافق



التقت الدكتورة هالة السعيد مع السيد آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك ومناقشة الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك 2021-2026.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت، المشرف على مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ووفد من وزارة التعاون الدولي.

إقرار 4 اتفاقيات تمويل مع شركاء دوليين بـ255 مليون دولار لدعم جهود التنمية



أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، في جلسته العامة أمس، على 4 اتفاقيات تمويل إنمائي، لوزارة التعاون الدولي، مع شركاء تنمية ثنائيين، بقيمة 255 مليون دولار تقريبًا، للمساهمة في دفع جهود الدولة في العديد من القطاعات من بينها تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ودعم المبادرة الشاملة للتعليم الفني، وتمكين المرأة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسط وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، إلى أن الاتفاقيات الجديدة، تأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية، والتي تسهم في دفع الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات، بهدف تحسين معيشة المواطنين، وتعزيز الاستفادة من الإصلاح الاقتصادي، لتنفيذ رؤية التنمية الوطنية 2030.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 19-10-2021



استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 19-10-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، أما فى مصرف أبو ظبى الإسلامى ثبت عند 15.68 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس بالبنوك.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.