943,3 ألف طن رصيد آخر العام من مخزون القمح بالشون والمخازن عام 2019/2020

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السنوية لإحصاءات التخزين لحساب الغير بمنشآت القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2019/2020.

وكان من أهم مؤشراتها أن بلغ عدد الشون فى القطاع العام/الأعمال العام 451 شونة عام 2019/2020، وبلغ عدد الشون فى القطاع الخاص 385 شونة عام 2019/2020.

وبلغ عدد المخازن فى القطاع العام / الأعمال العام 780 مخزن عام 2019/2020، وبلغ عدد المخازن فى القطاع الخاص 105 مخزن عام 2019/2020، كما بلغ رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 949,8 ألف طن عام 2019/2020 ويمثل القمح نسبة 99,3% من إجمالى المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منه 943,3 ألف طن عام 2019/2020.

وبلغ رصيد آخر العام من مجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية 434,6 ألف طن عام 2019/2020 ويمثل دقيق القمح البلدى نسبة 3% من إجمالى هذه المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منه 12,9 ألف طن عام 2019/2020.

وسجل عدد الثلاجات فى القطاع العام / الأعمال العام 4 ثلاجة عـام 2019/2020، وبلغ عدد الثلاجات فى القطاع الخاص 5774 ثلاجة عـام 2019/2020، كما بلغ رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 3,6 مليون طن عام 2019/2020

وتمثل البطاطس نسبة 88% من إجمالى المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منها 3,2 مليون طن عام 2019/2020، وبلغ رصيد آخر العام من مجموعة المنتجات الغذائيـة والمشـروبات والتبـغ والمنسـوجات والملابـس والمنتـجات الجـلدية 1,3 مليون طن عام 2019/2020 وتمثل اللحوم البقرى المجمدة نسبة 18,4% من إجمالى هذه المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منها 234,3 ألف طن عام 2019/2020.

وبلغ عدد الصوامع فى القطاع العام / الأعمال العام 18 صومعة عام 2019/2020، كما بلغ عدد الصوامع فى القطاع الخاص 42 صومعة عام 2019/2020.

وبلغ رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 24,4 مليون طن قمح, ويمثل نسبة 100% من إجمالى المجموعة عام 2019/2020.