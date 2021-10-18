اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أكتوبر 2021 02:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

943,3 ألف طن رصيد آخر العام من مخزون القمح بالشون والمخازن عام 2019/2020

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 12:39 م
943,3 ألف طن رصيد آخر العام من مخزون القمح بالشون والمخازن عام 2019/2020 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السنوية لإحصاءات التخزين لحساب الغير بمنشآت القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2019/2020. 
 
وكان من أهم مؤشراتها أن بلغ عدد الشون فى القطاع العام/الأعمال العام 451  شونة عام 2019/2020، وبلغ عدد الشون فى القطاع الخاص 385 شونة عام  2019/2020.
 
وبلغ عدد المخازن فى القطاع العام / الأعمال العام 780 مخزن عام 2019/2020، وبلغ عدد المخازن فى القطاع الخاص 105 مخزن عام  2019/2020، كما بلغ رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 949,8 ألف طن عام  2019/2020 ويمثل القمح نسبة 99,3% من إجمالى المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منه 943,3 ألف طن عام  2019/2020.
 
وبلغ رصيد آخر العام من مجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية 434,6 ألف طن عام 2019/2020 ويمثل دقيق القمح البلدى نسبة 3% من إجمالى هذه المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منه 12,9 ألف طن عام  2019/2020.
 
وسجل عدد الثلاجات فى القطاع العام / الأعمال العام 4 ثلاجة عـام  2019/2020، وبلغ عدد الثلاجات فى القطاع الخاص 5774  ثلاجة عـام  2019/2020، كما بلغ رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 3,6 مليون طن عام  2019/2020
 
وتمثل البطاطس نسبة 88% من إجمالى المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منها 3,2 مليون طن عام  2019/2020، وبلغ رصيد آخر العام من مجموعة المنتجات الغذائيـة والمشـروبات والتبـغ والمنسـوجات والملابـس والمنتـجات الجـلدية 1,3 مليون طن عام 2019/2020 وتمثل اللحوم البقرى المجمدة نسبة 18,4% من إجمالى هذه المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منها 234,3 ألف طن عام  2019/2020.
 
وبلغ عدد الصوامع فى القطاع العام / الأعمال العام 18 صومعة عام 2019/2020، كما بلغ عدد الصوامع فى القطاع الخاص 42 صومعة عام 2019/2020.
 
وبلغ رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 24,4 مليون طن قمح, ويمثل نسبة 100% من إجمالى المجموعة عام  2019/2020.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

الشون والمخازن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز الإحصاء يرصد تعافي مؤشرات قطاع الطيران مدفوعة بحركة الركاب والبضائع

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 01:00 ص

الإحصاء يكشف أسباب انخفاض معدلات الفقر فى مصر لأول مرة منذ 20 عاما

الأحد، 17 أكتوبر 2021 05:50 م

الإحصاء: نصف مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 100 يوم

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 04:40 م

كيف واجهت مصر وباء كورونا؟.. جهاز الإحصاء يكشف: تراجع الترتيب بقائمة أكبر الدول تسجيلا للإصابات بالموجة الثانية.. والعاشر عربيا بعدد مصابى الفيروس حتى الموجة الثالثة.. والإناث لديهن مناعة فطرية ‎ضد الإصابة

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 05:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة