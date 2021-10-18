‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 4.5 جنيه
- الكوسة بـ 6 جنيهات .
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
الباذنجان العروس 6 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.
- الفلفل الألوان بـ11 جنيها.
- الليمون بـ 8.5 جنيه.
الجوافة بـ9 جنيهات
بلح بارحى بـ34 جنيها
كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
العنب الأحمر بـ14 جنيها.
رمان بـ8.5 جنيه.
الباميا الخضراء بـ20 جنيها.
تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكيةالإثنين، 18 أكتوبر 2021 12:00 م
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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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