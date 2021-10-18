‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

‎كتب ــ مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-



‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 4.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 4.5 جنيه

‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات .

‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.

‎‏‎الباذنجان العروس 6 جنيهات.

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الألوان بـ11 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيه.

‎الجوافة بـ9 جنيهات

‎بلح بارحى بـ34 جنيها

‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر بـ14 جنيها.

‎‏‎رمان بـ8.5 جنيه.

‎‏‎الباميا الخضراء بـ20 جنيها.

‎‏‎تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.