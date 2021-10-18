اليوم السابع
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وزير خارجية اليونان يبحث مع نظيرته الليبية سحب المرتزقة من ليبيا

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 05:26 م
وزير خارجية اليونان يبحث مع نظيرته الليبية سحب المرتزقة من ليبيا وزيرة خارجية ليبيا
كتب سمير حسنى

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بحث نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، بحسب ما نقلته العربية فى نبأ عاجل.

وفى وقت سابق، بحثت المنقوش مع نظيرها اليوناني، استئناف حركة الطيران بين البلدين، وأكد الوزير اليونانى على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا، موضحا أن الأهم بالنسبة لبلاده هو ضمان استقلال ووحدة أراضي ليبيا، متابعا: استقرار الأمن في ليبيا هو استقرار لنا وللاتحاد الأوروبي.

فيما قالت وزيرة الخارجية الليبية، إن اليونان وافقت على الانضمام لمبادرة استقرار ليبيا ، لافتة إلى أن المحادثات مع اليونان تناولت عودة حركة الطيران وإعادة فتح المجال الجوي بين البلدين.

وتابعت وزيرة الخارجية الليبية: الجانب اليوناني أبدى رغبته في الانضمام إلى مبادرة استقرار ليبيا.


وزيرة خارجية ليبيا

المنقوش

ليبيا

اليونان

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