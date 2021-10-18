اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الخارجية العراقي يبحث مع مبعوث واشنطن لطهران العلاقات الأمريكيّة الإيرانيّة

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 07:00 م
وزير الخارجية العراقي يبحث مع مبعوث واشنطن لطهران العلاقات الأمريكيّة الإيرانيّة فؤاد حسين
(أ.ش.أ)

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بحث وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع المبعوث الأميركيّ الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، في أبو ظبي، العلاقات الأمريكيّة الإيرانيّة وسُبُل تفعيل الحوارات الإستكشافيّة السابقة.

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين التقى مالي " لبحث التطورات السياسيَّة والأمنيَّة في المنطقة وانعكاساتها، ومُناقشة واقع العلاقات الأمريكيّة الإيرانيّة، وسُبُل تفعيل الحوارات الإستكشافيّة التي جرت سابقاً".

وأكَّد حسين، "أهميّة تعزيز الاستقرار والأخذ بفُرصِ وآليات التنسيق، لاسيما أن العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد ومايترتب عليه من مصالح لكل الأطراف، وما ينعكس على الأمن والسلّم في جوار العراق والمنطقة".

وتطرق حسين، وفق البيان، إلى "العمليّة الانتخابية التي جرت في 10 تشرين الأول 2021، والتي عكست مطلبية شعبيّة وعبرت عن إهتمام القوى الوطنيّة لإنجاح المسيرة الانتخابية، مُشيراً للجُهُود الحكوميّة التي بُذلت لإنجاح هذه التجربة".

من جانبه، أشاد روبرت مالي "بالدور المُهم للعراق في المنطقة وسعيه في بناء ومد الجسور ما بين دول المنطقة لفض الخلافات بالحوار والطرّق السلّميّة".

 

 

 


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