وزير الاتصالات يعلن استقبال جامعة مصر المعلوماتية الطلاب خلال أسبوعين

رسالة دبي هبة السيد

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استقبال جامعة مصر المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة للطلاب لأول مرة خلال أسبوعين، مضيفًا :"سعيد جدًا بتنفيذ مسروع جامعة مصر المعلوماتية في وقت قياسي، ومستعدين لاستقبال أول دفعة بالجامعة خلال أسبوعين، والتي ستكون أول جامعة متخصصة في أفريقيا في التكنولوجيا، لتفتح أبوابها للشباب المصري للتعلم لخلق جيل جديد يدعم الابتكار التكنولوجي".

وجاء ذلك على هامش ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفد رفيع المستوى للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ41 لفعاليات معرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال"، ومعرض "إكسبو دبى 2020"، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من كبرى الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصري.

وكانت الهيئة القومية للبريد، قد أصدرت طابع بريد تذكارى بمناسبة إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية وهى جامعة أهلية أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتضمن الجامعة أربع كليات هى: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم؛ وتبدأ الدراسة بها خلال العام الدراسى الجارى؛ ولقد قامت الجامعة بعقد شراكات مع جامعتى Purdue وMinnesota العالميتين، وجارى التفاوض مع جامعات عالمية أخرى فى المجالات الدراسية التى تقدمها الجامعة؛ حيث تتيح الجامعة فرص للشباب المصرى للتعلم على النحو الذى يضاهى النظم فى الجامعات العالمية كما تتيح الفرصة للطالب للدراسة فى السنة الأخيرة فى الخارج بمقر الجامعة الأجنبية الشريكة.