وزير الاتصالات: مصر مركز لمرور الكابلات البحرية الدولية ويمر بها 18 كابلا بحريا

دبى هبة السيد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن موقع مصر الجغرافى فى قلب العالم الذى يربط بين أسيا وأوروبا يجعلها مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية حيث يمر بها 13 كابل بحري، ويجرى حاليا انشاء 5 أخرين؛ حيث تنقل هذه الكابلات أكثر من 90 % من حركة البيانات فى أسيا وأوروبا، موضحا أن الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بإطلاق كابل الاتصالات البحرى العملاق "هارب"Harp حول قارة أفريقيا بهدف توصيل خدمات انترنت بجودة وسرعة عالية وأقل تكلفة للدول الافريقية سواء الساحلية أو الداخلية، مشيرا إلى أنه يتم توفير مسارات من كابلات الالياف الضوئية العابرة داخل مصر لخدمة مرور البيانات الدولية عبر أراضيها بشكل مؤمن من خلال شبكة يبلغ طولها 4 الاف كيلو متر مربع، كما تم زيادة عدد محطات انزال الكابلات البحرية الدولية من 6 محطات الى عشرة محطات انزال خلال العام الحالي.

وجاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت فى ندوة "فرص الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية فى مصر" التى عقدت ضمن فعاليات معرض "إكسبو دبى 2020". وشارك فى الندوة المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت خلال الندوة مقومات النجاح التى يتميز بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفرص الاستثمارية المتاحة به فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتى ترتكز على ثلاثة محاور وهى التحول الرقمى، وبناء المهارات الرقمية، ورعاية الابداع التكنولوجى؛ مؤكدا على أن القطاع يعد أكثر قطاعات الدولة نموا بمعدل نمو 16%؛ وساهم فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 4.5%؛ كما يشهد ارتفاع مستمر فى أعداد المتخصصين العاملين بالقطاع بنسبة زيادة 10% سنويا؛ مشيرا إلى تقدم ترتيب مصر فى عدد من التقارير الدولية حيث جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020، وتطور ترتيب مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة 8 مراكز خلال عام، كما ارتفع متوسط سرعة الانترنت لنحو 7 أضعاف لتصبح مصر فى المركز الرابع أفريقيا فى متوسط سرعة الانترنت الثابت، كما تقدم ترتيب مصر 55 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى خلال عام واحد.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تشغل المركز الأول فى جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتفع حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى مصر مع الربع الثالث من العام الحالي بما يمثل ضعف قيمة الاستثمارات المتدفقة عن العام الماضى، كما جاءت مصر فى الـمركز الأول على مستوى افريقيا والشرق الأوسط والخامس عشر عالمياً لأفضل مواقع الخدمات العالمية والتعهيد؛ منوها إلى أنه يوجد نحو 85 الف من المتخصصين العاملين فى مجال تصدير الخدمات التكنولوجية من مصر لعدد 100 دولة حول العالم بعشرين لغة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على أنه تم مضاعفة الاستثمار فى برامج التدريب التقنى 22 مرة لترتفع من 50 مليون جنيه بمستهدف تدريب 4 الاف شاب الى 1.1 مليار جنيه بمستهدف تدريب 200 الف شاب، موضحا أنه يتم تنفيذ استراتيجية لبناء القدرات الرقمية تتضمن عدة مستويات تبدأ ببرامج لتنمية المهارات الأساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ثم تدريب مقدم من خلال مدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية ثم التدريب من خلال معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية تحت اشراف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ثم التعليم الجامعى المتخصص جامعة مصر للمعلوماتية التي تعد أول جامعة في أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها ثم برامج لصقل مهارات الخريجين وصولا الى منح ماجستير في احدى التخصصات التكنولوجية؛ مشيرا الى أنه يتم إيلاء أهمية نحو نشر ثقافة العمل الحر وبناء مهارات المهنيين المستقلين لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل الحر والتى من بينها مبادرة مستقبلنا رقمى التى تهدف إلى تدريب 100 ألف متدرب فى مجالات تطوير المواقع وعلوم البيانات والتسويق الرقمي؛ تخرج منهم حتى الان 60 ألف شاب.

وعلى صعيد دعم الابداع الرقمي؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم انشاء مراكز ابداع مصر الرقمية "كرياتيفا" فى المحافظات حيث تم انشاء 7 مراكز وجارى إنشاء 10 آخرين فى سبيل الوصول إلى مركز بكل محافظة يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة وتوفير برامج مسرعات أعمال وإتاحة تدريب تقنى وخدمات استشارية لرواد الأعمال، كما يتم انشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمى والفكر الخلاق.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مصر حققت مرتبة مرتفعة فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية الصادر عن البنك الدولى وذلك نتيجة لجهود الدولة فى التحول الرقمي؛ موضحا أنه تم إطلاق نحو 90 خدمة حكومية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية وذلك من مستهدف إطلاق 100 خدمة بنهاية هذا العام كما تنفذ الوزارة عدد كبير من مشروعات التحول الرقمى بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة ومنها تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل، وإدارة موارد الدولة، ورقمنة منظومة إنفاذ القانون؛ وكذلك يتم العمل على تطوير وتحديث 200 تطبيق حكومى، وتفعيل سبل التعليم الرقمي، وبناء منظومة رقمية لحصر وإدارة الثروة العقارية؛ موضحا أنه يتم تنفيذ خطة لإعادة صياغة دور البريد المصرى ليصبح منفذا لتقديم خدمات الحكومة الرقمية والشمول المالي؛ كما تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال تنفيذ مشروعات لإقامة بنية تحتية معلوماتية وتوفير انترنت فائق السرعة للمنازل فى 1400 قرية على مستوى الجمهورية، مع العمل بالتوازى على تنفيذ برامج تدريبية لمحو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى للمواطنين بهذه القرى.

هذا وقد قام الدكتور عمرو طلعت بجولة داخل الجناح المصرى في معرض "إكسبو دبى 2020"؛ أطلع خلالها على ما يضمه الجناح من مشروعات استثمارية في كافة القطاعات؛ واثنى الوزير على الجهود المبذولة لكى يظهر الجناح المصرى على النحو الذى يجمع بين الأصالة والمعاصرة ويعكس ثقل ومكانة مصر وتاريخها العريق.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور دبى على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ41 لفعاليات معرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال"، ومعرض "إكسبو دبى 2020"، بالإضافة الى عقد لقاءات مع عدد من كبرى الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصري.