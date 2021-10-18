وزير الاتصالات في جيتكس: استعنا ببيت خبرة عالمى لتطوير الإنترنت فى مصر

رسالة دبي هبة السيد

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استعانة الوزارة ببيت خبرة عالمي لإعداد استراتيجية المرحلة الثالثة من تطوير الإنترنت في مصر، بهدف زيادة سرعة الإنترنت في مصر، مضيفًا أن الحكومة أنفقت استثمارات بقيمة تجاوزت 2 مليار دولار في المرحلتين الأولى والثانية من تطوير الإنترنت، وقد نجحت المرحلتين في زيادة سرعة الإنترنت في مصر، واستيعاب الضغط على الشبكة خلال فترة جائحة كورونا المستجد، نتيجة العمل والتعليم عن بعد.

أضاف "طلعت"، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته بفعاليات الدورة الـ41 لمعرض ومؤتمر جيتكس جلوبال، ومعرض إكسبو دبي 2020، اليوم الاثنين، أن المرحلة الثالثة من تطوير الإنترنت في مصر قائمة على زيادة كفاءة الإنترنت وزيادة انتشاره في الجمهورية، لكي يتسفيد عدد أكبر من المواطنين من خدمات الإنترنت، مع استمرار زيادة السرعة.

وسبق أن أعلن الدكتور عمرو طلعت، إنفاق الحكومة استثمارات بلغت 30 مليار جنيه على المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية في 2019، ثم تبعه تنفيذ المرحلة الثانية في النصف الثاني من 2020 بُكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي؛ وأثمرت هذه الجهود عن تضاعف سرعة الإنترنت فى مصر أكثر من ست مرات عن يناير 2019، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت في شمال أفريقيا.

يذكر أن ترتيب متوسط سرعات الإنترنت في مصر، واصل تحسنه ليصل بحسب مؤشر Ookla Speedtest العالمى لقياس متوسط سرعات الإنترنت لشهر يونيو 2021، إلى 42.42 ميجابت/ث، وهى المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط السرعات في مصر حاجز الـ 40 ميجا بت/ ث ليقفز ترتيب مصر إلى المركز الثالث في القارة الإفريقية، كما تقدم ترتيب مصر العالمى ثلاثة مراكز لتحتل المركز الـ 91 عالميًا.

ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول في مصر 60.1 مليون مستخدم للإنترنت بنسبة نمو شهري 0.74%، و20.65% سنويًا، ويبلغ عدد المستخدمين عن طريق USB Modem نحو 3.21 مليون مستخدم بنسبة نمو شهري 0.79%، وانخفاض سنوي بنسبة 1.23%، ليرتفع نسبة نسبة انتشار مستخدمي الإنترنت في مصر إلى 57.3%، وفقًا لنتائج مسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسر والأفراد.

وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة ADSL نحو 9.56 مليون مستخدم بنسبة نمو شهري 0.64%، و17.57% سنويًا، وبلغت نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول 59.63% بنسبة انخفاض شهري 0.87%، ونمو سنوي بنسبة 7.5%.

تحتل القاهرة الكبرى صدارة التوزيع الجغرافي لمشتركي الإنترنت فائق السرعة ADSL بنسبة 36%، يتوزع استخدام خدمة ADSL بين 34% في الدلتا، و15 بمحافظات وجه قبلي، و10% بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، و5% بمدن القناة وسيناء والبحر الأحمر.