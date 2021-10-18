اليوم السابع
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وزير الأوقاف يشهد اليوم ندوة جامعة عين شمس بمناسبة المولد النبوى

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 07:00 ص
وزير الأوقاف يشهد اليوم ندوة جامعة عين شمس بمناسبة المولد النبوى الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس
كتب ـ محمود راغب

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تعقد جامعة عين شمس، اليوم الإثنين، الندوة الدينية التى تقيمها الجامعة بمناسبة المولد النبوي الشريف بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ونظيريه وزيرا الأوقاف بدولة السودان وجنوب السودان، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى للجامعة بجوار كلية الصيدلة، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس.
 
ومن المقرر أن يقام على هامش الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، افتتاح مسجد جامعة عين شمس خلف كلية العلوم بعد التجديد وذلك قبل صلاة العصر، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة ونظيريه وزيرا الأوقاف بدولة السودان وبدولة جنوب السودان.
 
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أكد في كلمته التي ألقاها، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأديان كلها رحمة وسماحة وإنسانية، وأن البشرية لم تعرف إنسانًا أنبل ولا أشرف ولا أكرم من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وأنه لا بد من إعمال العقل في فهم النص، كما أكد أن الصحوة الحقيقية ليست في الشكل والمظهر وإنما في اللباب والجوهر ، وأن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان .
 
 

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