وزير الأوقاف يشهد اليوم ندوة جامعة عين شمس بمناسبة المولد النبوى

كتب ـ محمود راغب

تعقد جامعة عين شمس، اليوم الإثنين، الندوة الدينية التى تقيمها الجامعة بمناسبة المولد النبوي الشريف بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ونظيريه وزيرا الأوقاف بدولة السودان وجنوب السودان، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى للجامعة بجوار كلية الصيدلة، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس.

ومن المقرر أن يقام على هامش الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، افتتاح مسجد جامعة عين شمس خلف كلية العلوم بعد التجديد وذلك قبل صلاة العصر، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة ونظيريه وزيرا الأوقاف بدولة السودان وبدولة جنوب السودان.