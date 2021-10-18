وزير الأوقاف ونظيره السودانى يشهدان افتتاح مسجد جامعة عين شمس.. صور

كتب ـ محمود راغب

افتتح منذ قليل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مسجد جامعة عين شمس، بعد التجديد، قبل صلاة العصر، بمشاركة وزير الأوقاف بدولة السودان.



وشهد الافتتاح الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة والمجتمع، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات.



يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أكد في كلمته التي ألقاها مؤخرا، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأديان كلها رحمة وسماحة وإنسانية، وأن البشرية لم تعرف إنسانًا أنبل ولا أشرف ولا أكرم من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وأنه لا بد من إعمال العقل في فهم النص، كما أكد أن الصحوة الحقيقية ليست في الشكل والمظهر وإنما في اللباب والجوهر ، وأن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.















