وزيرة الصحة: مصر تدعم الأشقاء بأوغندا فى مجال الصناعات الدوائية

أكدت دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على الدعم الذى تقدمه مصر لأشقائها في أفريقيا في مجال الصناعات الدوائية، وقالت خلال افتتاحها المركز الطبي AFRI Egypt في مدينة جنجا بدولة أوغندا، إن مصر تقدم كل الدعم للقارة السمراء تصنيع الأدوية، موضحة أنه من خلال القطاع الخاصة يمكننا أن ندعم إخواتنا وأشقائنا في اوغندا وأن ننقل لهم التكنولوجيا في الصناعات الدوائية.

وأوضحت الوزيرة في كلمتها أن تنفيذ وتطبيق النهج المؤسسى للصناعات الدوائية في أوغندا سيكون نقطة البداية، ومن المركز الطبي في جنجا سيتم تقديم الدعم للأشقاء في اوغندا.

وكانت وزيرة الصحة هالة زايد قد وصلت على أوغندا صباح اليوم في إطار سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، ويرافق الوزيرة خلال زيارتها الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان في استقبال الوزيرة فور وصولها المطار، كل من، قنصل مصر في أوغندا، والمستشار والملحق العسكري بالسفارة المصرية باوغندا.

وذكر مجاهد أن المركز الطبي المصري AFRI Egypt تم تنفيذه بمشاركة وتعاون عدد من صناع الأدوية مثل شركة "أكديما" والشركة القابضة للأدوية والشركة المصرية للاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى شركتين من القطاع الخاص.

وأكد "مجاهد" حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بالمنظومة الصحية في دولة أوغندا والدول الأفريقية الشقيقة في إطار عمق وترابط العلاقات بين مصر وجميع الدول الأفريقية.