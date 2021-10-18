وزيرة التضامن: نسعى لتوفير نظارة الأمل "ناطقة الأرقام" لذوى الإعاقة البصرية

كتب مدحت وهبة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه يتم دعم 6 ملايين و500 ألف طالب بالمراحل التعليمية، حيث يتم دعم 5 ملايين طالب بـ«تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى مليون و500 طالب خارج منظومة تكافل وكرامة.



وأشارت وزيرة التضامن فى تصريحات صحفية ،إنه يتم دعم أكثر من 50 ألف طالب سيلتحقون بالجامعة من أبناء تكافل وكرامة، مؤكدة أنه تم توفير مترجمين اشارة بالجامعات، وعمل برامج ذوى الهمم، قائلة : "طموحنا اتاحة التعليم للجميع، وأن يتعلم كل من هو تحت سن 18 سنة القراءة والكتابة"، كما يتم دعم الطالب الجامعى من أبناء «تكافل وكرامة»، حيث يتم دفع عنه مصروفات الجامعة ، بخلاف دعمه نقديا بـ200 جنيه ، إلى جانب الدعم النقدى المقدم لأسرته نحو 500 جنيه ، ويتم مساعدة الطلاب أبناء تكافل وكرامة فى أبحاثهم ، ودعم أسر الطلاب عينيا.





ولفتت إلى أنه جار تجربة «نظارة الأمل» لما لها من 25 وظيفة، لذوى الإعاقة البصرية، حيث يمكن من خلالها قراءة العملة ، لأنها نظارة ناطقة ، يمكنها نطق أرقام التليفون، حيث تم استيرادها من دبى، ويتم تجربتها حاليا، لمعرفة مدى استخدام ذوى الإعاقة البصرية لها، حيث يتم التنسيق حاليا مع وزارة الاتصالات.



وأشارت إلى أن بعض طلاب تكافل قالوا لنا « دعم الـ500 جنيه غير كاف»، لذلك تم دعم طلاب الجامعة، ومستمرين مع أسر تكافل من البداية للنهاية ، مشيرة إلى أنه يتم السعى لأن يكون هناك مسائلة قانونية لمن يسرب ابنه من التعليم ، إلا لظروف خارجة عن ارادته، قائلة :« لو تسرب أبناء تكافل من التعليم غصب عنه يبقى المشكلة عندنا».



