نقيب الزراعيين: برامج التداول الآمن للمبيدات توفر فرص عمل وغذاءً آمنًا

كتبت ــ آية دعبس

افتتح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بحضور الدكتور مصطفى عبد الستار أمين مساعد اللجنة والمشرف علي الدورات والدكتور مرتضي عيسي مدير معهد بحوث الوقاية السابق والدكتور حامد عبد الدايم الاستاذ المتفرغ بمعهد الوقايةـ بمشاركة 32 من المتدربين من مختلف المعاهد والمعامل المعنية بتداول المبيدات، دورة تدريب مطبقي المبيدات والتي نظمتها لجنه المبيدات بالتعاون مع نقابه المهن الزراعية بهدف تطوير أعمال مطبقي المبيدات حول الاستخدام الأمثل والمسئول للمبيدات.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين فى، بيان، اليوم، إن لجنة المبيدات بوزارة الزراعة تقوم بدور هام وحيوي لضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات وعمليات المراقبة على مصانع ومحال المبيدات وترشيد استخدام المبيدات لإنتاج غذاء صحى وآمن والحفاظ علي البينة، موضحا أن برامج التداول الآمن للمبيدات توفر فرص العمل وتحقق طموحات الدولة فى توفير غذاء آمن.

وأضاف خليفة، أن دورات مطبقي المبيدات ساهمت في إضافة مهنة زراعية جديدة للمهن الزراعية القائمة، كما أنها توفر فرص عمل لشباب الزراعيين، وتأتي أيضا في إطار المشروع القومي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري و«حياة كريمة» والحفاظ علي صحة المواطنين، موضحا أن هذه الدورات تساهم في ضمان رفع كفاءة المبيدات في مواجهة الآفات الزراعية بصورة مستدامة تحقق زيادة إنتاجية المحاصيل والوقاية من الآفات وضمان جودة المنتجات الزراعية وفقا لمعايير سلامة الغذاء، فضلا عن مساهمتها في الحد من الإفراط في استهلاك المبيدات.

وأشاد خليفة، بالتطور في أعمال لجنه مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة من خلال التطبيق الرقمي للتوصيات الفنية ونشر دليل المبيدات الذي تقوم اللجنة بتحديثه ونشره سنويا على المنصات الالكترونية، بما ينعكس علي تعميم الخدمات التي تقدمها اللجنة لصالح القطاع الزراعي والمزارعين والمستثمرين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة في كلمته خلال إفتتاح الدورة التدريبية، إن اللجنة تضع نصب أعينها صحة المواطن المصري والبيئة المصرية، والعمل على زيادة وعي المزارعين ومهندسي المكافحة والإرشاد و مختلف قطاعات المجتمع نحو الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الآفات، مضيفا: أن لجنة المبيدات أمامها تحديات كثيرة لتتمكن من تخفيض المستهلك من المبيدات في مصر وذلك بحلول عام 2030 وذلك من خلال تطبيق ممارسات IPM واستخدام المبيدات المتخصصة التي تتمتع بصفة الاختيارية و ايضا الحث علي استخدام المبيد عند الضرورة القصوى فقط.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات، أيضا أن المبيدات تمثل 6% من قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعى فى مصر بقيمة تقدر بثلاثة مليار جنيه ونحن أمامنا تحدي كبير حيث نحاول أن نحقق أكبر قدر من المكاسب بأقل قدر من التكاليف، وذلك من خلال الأخذ بالمعايير العلمية العالمية، مشيرا إلى أن سياسة اللجنة تعتمد علي تطبيق معايير الجودة وسلامة الغذاء ودعم كل ما من شأنه الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات ومحور الآمان وهو المحور الأكثر أهمية بما ينعكس علي دعم رؤية الدولة المصرية في سلامة الإنسان المصري والبيئة، موضحا أن هذه الدورات تساعد في تحقيق أهداف الدولة في توفير إنتاج غذاء آمن.

ومن جانبه، استعرض الدكتور مصطفى عبد الستار مساعد أمين لجنة المبيدات المراحل التى مرت بها مهنة مطبق المبيدات كمهنة زراعية جديدة تنعكس آثارها الإيجابية على صحة الانسان المصرى والبيئة فضلا على مردودها الاقتصادي الكبير من خلال تقليل مستوى متبقيات المبيدات على المحاصيل التصديرية، وأضحت مصر فى طليعة الدول المصدرة للعديد من المنتجات الزراعية بما يستوجب الالتزام بتطبيقات الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج.

وقال عبد الستار، إن دورة إعداد مطبقي المبيدات تستمر لمدة 5 أيام كاملة (30 ساعة تدريب) وتتضمن التعريف بأقسام و انواع المبيدات وأهم الآفات الحشرية والأكاروسية والأمراض النباتية والحشائش الضارة ومعايير ومعدلات رش المبيدات ومعدات ووسائل الوقاية والاستخدام الآمن للمبيدات وكيفية استخدام آلات ومعدات التطبيق و كيفية صيانة الآلات والإسعافات الأولية فى حالة التعرض لأى حالات تسمم.

وأضاف مساعد أمين لجنة المبيدات، أن برنامج تدريب المدربين لإعداد مدربي برنامج مطبقي المبيدات لدعم منظومة التدريب التي تتولاها لجنة مبيدات الافات الزراعية بمجموعة جديدة من المدربين المتخصصين من المعاهد البحثية ممثلة في معاهد وقاية النباتات ومعهد امراض النباتات والعمل المركزي للبحوث الحشاش والعمل المركزي للمبيدات ومعمل متبقيات المبيدات لرفع كفاءة استخدام المبيدات.