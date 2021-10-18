اليوم السابع
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الإثنين، 18 أكتوبر 2021 07:52 م
أكرم القصاص
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في زيارته " اليوم" لأشمنت:

نائب محافظ بني سويف يتابع سير العمل في مشروعات "حياة كريمة"

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 05:45 م
نائب محافظ بني سويف يتابع سير العمل في مشروعات "حياة كريمة" مشروعات حياة كريمة ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف "اليوم" قرية أشمنت، لمتابعة سير العمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، فى إطار المشروع القومى لتطوير القرى"، وذلك بحضور على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، وفى إطار تكليفات المحافظ  د. محمد هانى غنيم بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى مشروعات المبادرة، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها ،وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة.

وتابع  نائب المحافظ سير العمل فى مشروع المجمع الخدمى بالقرية على مساحة 560 مترا، ويتكون من دور أرضى وأول وثانى علوى، ويشمل (مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، وحدة محلية، مكتب تموين، شهر عقاري)، وذلك  ضمن 6 مجمعات خدمية يجرى إنشاؤها، وذلك تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير والإسكان، لتقديم الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى، بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع.

 وتفقد "سلامة" طبقا لبيان المحافظة أعمال إنشاء المجمع الزراعى والذى يتكون من جمعية زراعية  ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرية بهبشين  وتوابعها ، بالإضافة إلى  تفقد ومتابعة الموقف التنفيذى لعملية تأهيل ترعة أشمنت القبلية والتى يتم تبطينها ضمن المشروع القومى الذى أطلقتها القيادة السياسية لتأهيل وتطوير البنية التحتية المائية ،الذى يوفر العوائد والمكاسب التى تعود على منظومة الري، بتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتقليل والهدر، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.

كما تضمنت الزيارة تفقد نائب المحافظ لسير الأعمال الجارى تنفيذها بمدرسة سيد نبيل للتعليم الأساسي "إحلال جزئى "بطاقة 16 فصلا وتنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية  بتكلفة تزيد عن 5 ملايين جنيها ، بالإضافة إلى متابعة سير الجارى تنفيذها لإعادة تأهيل  ورفع كفاءة محطة مياه أشمنت لمضاعفة طاقتها الإنتاجية ، والتى تخدم بجانب أشمنت قرى كفرة الجزيرة ، منشأة الشركة ،دلاص ، الرياض ، كوم أبوخلاد ، بنى عدى وطنسا الملق، وذلك ضمن حزمة من المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بقرى المركز.

وكان نائب المحافظ قد تابع مع المختصين من شركة الكهرباء والوحدة المحلية الأعمال التى تم تنفيذها لإصلاح عطل مفاجئ  بمحطة محولات كهرباء ناصر، وترتب عليه  انقطاع الكهرباء عن المركز بالكامل، وذلك بتكليف من المحافظ بمتابعة الموقف مع الجهات المعنية لحين الانتهاء من أعمال إصلاح العطل وإعادة التيار.

 
اثناء تفقد العمل
اثناء تفقد العمل

 

نائب محافظ بني سويف يتابع سير العمل في مشروعات حياة كريمة (1)
نائب محافظ بني سويف يتابع سير العمل في مشروعات حياة كريمة (1)

 

نائب محافظ بني سويف يتابع سير العمل في مشروعات حياة كريمة (2)
نائب محافظ بني سويف يتابع سير العمل في مشروعات حياة كريمة (2)

 

نائب محافظ بني سويف يتابع سير العمل في مشروعات حياة كريمة (3)
نائب محافظ بني سويف يتابع سير العمل في مشروعات حياة كريمة (3)

 


​حياة كريمة

حياه كريمه

بنى سويف

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