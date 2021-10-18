وأوضح أن المنحة تبلغ 22 مليون دولار، وستخصص لدعم برنامج النساء الحوامل والأطفال، الذي تمت توسعته ليشمل عددا من الولايات السودان.



وقال الصافي - في كلمة خلال الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر نظمته اليوم مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة واليونسيف بالسودان- إن الحروب الأهلية والسياسات الخاطئة التي انتهجها النظام السابق وتخليه عن مسؤولياته تجاه توفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وغذاء، إضافة إلى الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا والسيول والفيضانات كلها أسباب أدت إلى زيادة حدة الفقر في السودان.



وأشار إلى أن السودان يشهد تحسنا في الاقتصاد الكلي وتوسيع الرقعة الزراعية، ووفرة في الموارد، الأمر الذي يساعد في القضاء على الفقر بحلول العام 2030 تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.



وأضاف أن الفقر ظاهرة مرتبطة بالتمييز الاجتماعي واللامساواة وانعدام العدالة في توزيع الدخول والفرص، لافتا إلى تبني المفوضية عددا من البرامج والاستراتيجيات بهدف تخفيف حدة الفقر استنادا على واجبات الدولة في إعادة توزيع الدخول وفق ما ورد في الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام الشامل لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتخفيف حدة الفقر والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة.