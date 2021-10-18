مكتبة الإسكندرية تشارك فى أعمال تطوير المتحف الحربى

الإسكندرية جاكلين منير

شاركت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى فى أعمال تطوير المتحف الحربى بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك بالتعاون مع إدارة المتاحف العسكرية بوزارة الدفاع المصرية، من خلال توثيق عدد من المقتنيات النادرة الأثرية والتاريخية وتجهيزها للعرض على أنظمة بصرية تكنولوجية حديثة تتوافق مع خطط التطوير للدولة، وتتضمن تلك الأنظمة نظام عرض بانورامى تفاعلى (CULTURAMA) يستعرض تاريخ العسكرية المصرية عبر العصور منذ بداية الحضارة الفرعونية وحتى العصر الحديث.

ويُعد هذا التوثيق تأصيلاً للدور التاريخى لفخر وشرف العسكرية المصرية والتى حافظت على الأرض، وعلى الهوية المصرية، وعلى ميراث الأجيال القادمة.

وشملت أيضًا عمليات التطوير البصرى تطوير نظام هولوجرام لعدد من القطع الأثرية، بالإضافة إلى تطوير برنامج يعمل على أجهزة الهواتف المحمولة باستخدام تقنية Augmented Reality يُتيح للزائرين استعراض معركة قادش العسكرية التاريخية؛ ويأتى ذلك ضمن إطار فعاليات احتفال المتحف الحربى القومى بالذكرى ٤٨ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وفى سياق آخر، تنظم مكتبة الإسكندرية حفلا فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور لفرقة "جنوبيان باند"، وذلك يوم الأربعاء 20 أكتوبر، فى تمام الثامنة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة منوعة من الأغانى والألحان النابعة من التراث المصري، والتى يَغلُب عليها الطابع الجنوبى المميز بإيقاعاته، والذى يعتمد على شعر اللكنة النابع والمتأثر بلهجة أهل صعيد مصر.

جدير بالذكر أن "جنوبيان باند" تأسست عام 2012 على يد المطرب باسل صالح والشاعر أحمد حلبي، وتعتمد فى أغانيها على التراث الصعيدى الذى يضم العديد من الفنون والمواويل الشعبية، وتضم الفرقة حاليا ثمانية أفراد، ثلاثة منهم يلعبون الإيقاع «البركيشن» وعازف ساكسفون، وعازف عود، إضافة لعازف الجيتار.