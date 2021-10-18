اليوم السابع
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مقتل 5 أشخاص فى حادث قتل جماعى شمال غرب كولومبيا

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 04:00 ص
مقتل 5 أشخاص فى حادث قتل جماعى شمال غرب كولومبيا قوات الأمن الكولومبية
كتب محمد جمال

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أعن حاكم مقاطعة أنتيوكيا شمال غرب كولومبيا، هانيبال هافيريا كوريا، عن مصرع 5 أشخاص بينهم 3 مواطنين فنزويليين و2 كولومبيين في بلدية بيتانيا بالمنطقة بعملية قتل جماعى، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقال كوريا، في تغريدة نشرها عبر "تويتر" مساء أمس الأحد: "حصلت فى بيتانيا خلال الساعات الأخيرة عملية قتل جماعى لقي فيها 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وهم 3 فنزويليين و2 كولومبيين".

وذكر كوريا أنه تمت الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن برئاسة وزير الأمن فى أنتيوكيا، خورخى كاستانيو.

وتسجل في كولومبيا كل سنة عشرات جرائم القتل الجماعي المتعلقة بأنشطة حركة متمردين وعصابات المخدرات، وتدخل أنتيوكيا ضمن قائمة المقاطعات التي تشهد أكبر أعداد من العمليات من هذا النوع.

يذكرأن، أصيب 15 شخصا بانفجار وقع قرب مركز للشرطة في مدينة كوكوتا الكولومبية، حسب رئيس شرطة المدينة أوسكار مورينو.

وقال مورينو للصحفيين إن "الجناة تركوا عبوة ناسفة تحت مقعد في الشارع"، مضيفا أن الانفجار خلف أضرارا بمبنى الشرطة إضافة إلى إصابة عدد من رجال الأمن.

وذكر أن بين المتضررين الذين تلقوا إصابات صوتية اثنين من المارة، وأن أجهزة الأمن باشرت التحقيق في الحادث.


كولومبيا

الشرطة الكولومبية

أنتيوكيا

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