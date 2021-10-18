مصر تستضيف اجتماعات الدورة الـ25 لهيئة الغابات والمراعى فى الشرق الأدنى

كتبت ــ أسماء نصار

تستضيف مصر ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى، والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبمشاركة ممثلى أكثر من 27 دولة من أعضاء الهيئة، فضلا عن المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.



وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، رئيس الوفد المصري المشارك في الاجتماعات، إلى أن هيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى واحدة من ست هيئات إقليمية للغابات أسستها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" عام 1953، لتكون منصة إقليمية تقدم المشورة حول المسائل المتعلقة بالغابات وتنمية المراعي، فضلا عن رسم السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الخاصة بالغابات والمراعي والمناطق المحمية؛ وتيسير تبادل المعلومات والخبرات؛ وتقديم المشورة حول الممارسات والإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالمشاكل التقنية وتقديم التوصيات الملائمة ذات الصلة.



وأضاف أن الهيئة تضم في عضويتها 27 دولة، فضلا عن عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية التي تحضر بصفة المراقب، وتعقد اجتماعاتها كل عامين، لافتا الى ان الهيئة تضم شبكتين إقليميتين أحدهما تختص في حرائق البراري والثانية تختص في أمراض الغابات والاصناف المغبرة الغازية، كما تصدر الهيئة مجموعتين من التوصيات؛ الأولى موجهة للبلدان الأعضاء والثانية للمؤتمر الإقليمي للفاو للشرق الأدنى وللجنة الغابات بالمنظمة.





