اليوم السابع
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مصرع شخص دهسا أسفل سيارة نقل حال عودته من عمله في المنصورة

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 01:44 م
مصرع شخص دهسا أسفل سيارة نقل حال عودته من عمله في المنصورة إسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقى شخص مصرعه دهسا أسفل سيارة نقل بمدخل طريق المنصورة طناح، أسفل كوبرى عثمان للسكة الحديد، حال عودته من عمله، مستقلا دراجته النارية.

 

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ من الأهالى بمصرع شاب على طريق المنصورة طناح، أسفل كوبرى عثمان للسكة الحديد.

 

وعلى الفور انتقلت قيادات مركز المنصورة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع الشيخ سامى م ر 28 سنة، حاصل على ليسانس أصول الدين جامعة الأزهر، ومقيم بقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة.

 

وتبين أن الشيخ كان يستقل دراجة نارية تحمل لوحات معدنية، رقم د ا. 9161 وحال عودته من عمله، دهسته سيارة نقل ثقيل تحمل لوحات معدنية رقم د م ب 9896 وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على سائق السيارة المتسبب فى الحادث لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتم نقل الجثمان بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى الجديد، تحت تصرف النيابة العامة، وورد تقرير مفتش الصحة وأفاد بأن الحادث نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

 

 


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