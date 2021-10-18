مسجل خطر يعترف بالاتجار فى الحشيش بالمنيرة: حلمى بالثراء انتهى بالكمين

كتب بهجت أبو ضيف

أدلى مسجل خطر تم القبض عليه في المنيرة الغربية بالجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، باعترافات عن نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، فذكر أنه سابق اتهامه في عدة قضايا مواد مخدرة، وعلى تواصل مع عدد من تجار مخدر الحشيش، وأنه يتحصل منهم على المخدر لترويجه بين عملائه بمنطقة المنيرة الغربية، والمناطق المحيطة بها.

وذكر المتهم أنه يستخدم دراجة بخارية في التنقل بين عملائه، وتوصيل المخدر لهم، عقب التواصل معهم هاتفيا، بالإضافة إلى استقبالهم بمحيط مسكنه، كما اعترف بتخزينه الحشيش بشقته تمهيدا لترويجه.

وقال المتهم إنه لجأ إلى تجارة المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، أملا في تكوين ثروة طائلة، إلا أن حلمه انتهى بإلقاء رجال المباحث القبض عليه.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على مسجل خطر، قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش في المنيرة الغربية، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة عاطل سابق اتهامه في عدد من القضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم في كمين أعد له، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائه.

بمواجهة المتهم اعترف أمام الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بحيازة المخدر للاتجار به، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.