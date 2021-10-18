مساعدات ومعاشات للفئات الأولى بالرعاية خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سعد الفرماوى سكرتير عام المحافظة لاستقبال عدد (10) من المواطنين ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم في الإسبوع للقاء المواطنين والإستماع لمشكلاتهم وحلها فوراً في ضوء الإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة الطب العلاجى بمديرية الشئون الصحية و مديرة الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ومدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة، ومديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى ومسئول من إدارة الإسكان ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام .

استعرض المواطنون شكواهم وطلباتهم وتم مناقشة الطلبات المقدمة منهم لتلبيتها والإستجابة لها والتى تمثلت فى إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص والحصول على بعض المساعدات العاجلة وصرف معاش تكافل وكرامة والإعفاء من المصروفات المدرسية وتوفير سكن مناسب.

وخلال اللقاء وجه السكرتير العام مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (9) أسر من الأسر الأكثر إحتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة حيث تم إجراء الأبحاث الاجتماعية عليهم، وأسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات ، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وحرصاً منه على تشجيع المواطنين للإعتماد على أنفسهم وبناء حياة جديدة، كلف السكرتير العام مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (10) أفراد من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم .

وخلال اللقاء تقدمت أحد المواطنات بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بها وبأسرتها ليوجه السكرتير العام مسئوله إدارة الإسكان بالديوان العام ببحث حاله المواطنة وتوفير سكن لها من المخصص للأسر الأولى بالرعايه .

وأكد محافظ الشرقية على وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التى تواجه المواطنين فى كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والإستجابة العاجلة لطلبات المواطنين خاصة التى تم تقديمها لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين، لافتاً إلى أن الدولة تنفذ حالياً العديد من المشروعات التنموية التى من شأنها تحقيق التنمية الشاملة تزامناً مع خطة الدولة 2030 م، مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء ومسئولى القطاعات الخدمية بفحص الشكاوى ومتابعتها ووضع حلول لها وتذليل العقبات أمام التنفيذ والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وعقد لقاءات دورية بالمواطنين بالمراكز والأحياء.