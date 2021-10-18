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مدير تعليم المنوفية يكرم الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية في مسابقة الربوت

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 01:19 م
مدير تعليم المنوفية يكرم الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية في مسابقة الربوت أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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كرم هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الطالب سيف إيهاب الشلقاني بمدرسة دار التربية للغات، التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، لفوزه بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في المسابقة الدولية الربوت  WRO  ولفوزه بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة السومو  SUMOBOTE  .
 
كما كرم عنت  الطالب عمر عماد درويش الطالب بذات المدرسة لفوزه بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية وحصوله على جائزة أفضل فكرة مبتكرة عن مشروع " توليد لطاقة الكهربية في الجيم " وتأهله لتمثيل مصر في التصفيات النهائية التي ستقام بدولة الصين .
 
وقدم  مدير المديرية التهنئة للطالبين وأسرهم  واسرة المدرسة لرعايتهم لأبنائهم المبدعين  والمبتكرين متمنيا لهم دوام الرقي والتفوق في شتى المجالات .
وكان مدير المديرية قد شهد طابور الصباح اليوم بمدرسة الرسمية المتميزة المتكاملة للغات التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية ثم قام بجولة تفقدية لفصول المدرسة والمكتبة والمعامل وحجرة الأنشطة المدرسية حيث شهد عرضا تدريبيا غنائيا لنشاط التربية الموسيقية ضم أغاني وطنية بمناسبة الاحتفال بذكرة انتصار أكتوبر المجيد وأغاني دينية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف .
 
وأثنى مدير المديرية على مستوى النظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والإشراف اليومي والانضباط بالمدرسة.
 
 
 
 
 

 


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