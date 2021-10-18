محشى الكرنب مش بس أكلة الشتاء الرسمية.. هتحميك من أمراض القلب وفقدان البصر

ندى سليم

يشتهر فصل الشتاء بالعديد من الأطعمة التي تمنحك التدفئة، ومن ابرز تلك الأكلات يأتي "محشى الكرنب" في المقدمة، لكن لم يقتصر الأمر على ذلك فأنه يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن، بجانب أنه منخفض السعرات الحرارية، فهو غنى بفيتامين ب، وفيتامين سى، والمنجنيز، والألياف والبوتاسيوم والكالسيوم، طبقا لما ورد في موقع Healthline.

يحتوي الكرنب أيضًا على كميات صغيرة من المغذيات الدقيقة الأخرى ، بما في ذلك فيتامين أ والحديد والريبوفلافين، كما أنه غنى بفيتامين B6 وحمض الفوليك ، وكلاهما ضروري للعديد من العمليات الهامة في الجسم ، بما في ذلك استقلاب الطاقة والعمل الطبيعي للجهاز العصبي، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي على نسبة عالية من الألياف ويحتوي على مضادات الأكسدة القوية، بما في ذلك البوليفينول ومركبات الكبريت.

وتسهم مضادات الأكسدة في حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، كما أنه يحتوي بشكل خاص على نسبة عالية من فيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي قد تحمي من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان وفقدان البصر.

ويسهم الكرنب أيضا في السيطرة على الالتهابات في الجسم، ولتسريع الشفاء، حيث يرتبط الالتهاب المزمن الذي يحدث على مدى فترة طويلة من الزمن بالعديد من الأمراض ، بما في ذلك أمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التهاب الأمعاء.

ويعد الكرنب من الخضروات الصليبية، حيث أظهرت الأبحاث أن تناول المزيد من الخضروات الصليبية يقلل من بعض علامات الالتهاب في الدم، كما أنه غنى بالكولاجين، وهو البروتين الذى يمنحك بنية ومرونة للجلد وهو أمر بالغ الأهمية لحسن سير العظام والعضلات والأوعية الدموية.