محافظ سوهاج يتفقد المرحلة الـ6 للإسكان الاجتماعى ومحطة الرفع 4 بالكوثر.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بعض المشروعات الخدمية والتنموية بحي الكوثر خلال جولته الميدانية اليوم، يرافقه حيدر عبد العال وكيل وزارة الإسكان بسوهاج، والمهندس يوسف حلمي رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وهلال زكي رئيس حي الكوثر .

وبدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد المرحلة السادسة من عمارات الاسكان الاجتماعي بحي الكوثر، واستمع إلى شرح مفصل عن المشروع، الذي يتكون من 32 عمارة، توفر 768 وحدة سكنية، حيث يجري العمل في التشطيبات النهائية لعدد 2 عمارة المتبقية، وذلك تمهيدا لتسليم الوحدات السكنية لأصحابها، حيث تم الانتهاء من جميع المرافق " مياه شرب وصرف صحي، وغاز طبيعي، وكهرباء ".

ثم قام المحافظ بتفقد محطة رفع الصرف الصحي رقم 4 بحي الكوثر، حيث وصلت نسبة التنفيذ بها 70%، وتخدم 7 آلاف نسمة من سكان المرحلة الخامسة من الاسكان الاجتماعي بعدد 24 عمارة سكنية، ونجع فاضل، ومنطقة الضرائب، وتأتي المحطة ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لحي الكوثر بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

ووجه " الفقي" بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من تلك المشروعات، والمقرر لها نهاية العام الجاري، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، مشيرا إلى أهمية المشروعات في تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.



جانب من عمارات الاسكان



شرح حول مخطط المشروع



عمارات للاسكان الاجتماعى بالكوثر



مخطط مشروع صرف صحى الكوثر



موقع عمل



عمارات تم الانتهاء منها



أحدى العمارات السكنية



جولة المحافظ داخل المشروعات



اعمال الانشاء بالمشروع



محافظ سوهاج يستمع للشرح عن الاسكان