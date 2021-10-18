محافظ سوهاج: طفرة تنموية بالمحافظة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى

سوهاج محمود مقبول

أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أن المحافظة استفادت بشكل كبير من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتبطين وتغطية الترع التى تعتبر من أهم المبادرات التى تم إطلاقها فى محافظة سوهاج وكل محافظات مصر، لأنها وفرت بشكل كبير المياه للمزارعين طول العام بالإضافة إلى أنها حولت الترع من مكان ناقل للعدوى والأمراض إلى صحية تحافظ على كل شيء فى قطاع الرى يتم إنشاء عدد 19 مشروع صرف مغطى وكبارى أعلى الترع بتكلفة 163.5 مليون جنيه.

وأضاف اللواء طارق الفقى فى تصريحات لليوم السابع، أن القيادة السياسية اهتمت بشكل موسع بقطاع الشباب والرياضة، حيث يتم إنشاء ملاعب نجيل صناعى ومبان إدارية بتكلفة 32.7 مليون جنيه، وبالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، جار تنفيذ 26 مشروعا بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة 2.6 مليار جنيه، و12 مشروعا بمدينة أخميم الجديدة بتكلفة 277.6 مليون جنيه.

وأكد الفقى، أن قطاع الطرق والكبارى يشهد طفرة أيضًا حيث أنه جار إنشاء طرق بطول 214 كيلو مترا، وإنشاء عدد 5 كبارى بتكلفة 1.4 مليار جنيه، أما فى قطاع الإسكان جار إنشاء 29 عمارة إسكان شباب بتكلفة 46 مليون جنيه، وفى قطاع الكهرباء والطاقة، جار إنشاء 39 مشروعا بتكلفة 24.4 مليون جنيه.

وأنهى الفقى تصريحاته أنه فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، يتم إنشاء 9 محطات مياه شرب بتكلفة 1.02 مليار جنيه، وإنشاء 30 محطة صرف بتكلفة 2.155 مليار جنيه، وتم إنجاز مشروعات صرف صحى كانت متوقفة منذ عشرات السنين، وبالنسبة لقطاع الصحة، جار تطوير وتجديد 5 مستشفيات بتكلفة 1.138 مليار جنيه، بمواصفات قياسية عالمية.