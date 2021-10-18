محافظ دمياط تعلن انطلاق قافلة طبية بقرية طبل الخميس المقبل

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انطلاق قافلة طبية موسعة بقرية طبل بمركز دمياط، وذلك ضمن القوافل التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع كلية الطب البشرى بجامعة الأزهر لعلاج المرضى غير القادرين بالقرى الأكثر احتياجًا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت "المحافظ"، أن القافلة ستتضمن تخصصات "العيون، الجلدية، القلب، الأوعية الدموية، الأطفال، المخ والأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، الجراحة العامة، الأنف والأذن، أمراض النساء، الأورام، الأسنان والأطراف الصناعية، كما سيتم توفير العلاج على نفقة الدولة والأدوية بالمجان.

وستنطلق القافلة يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر فى تمام التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بمدرسة الهدى بطبل (قرية الخياطة)، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ومؤسسة صناع الخير للتنمية.