محافظ دمياط تبحث سبل تنفيذ مشروع التخطيط الحضرى بالمناطق الأكثر احتياجا

دمياط معتز الشربينى

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، وفدا من مكتب مصر لهيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat والسفارة السويسرية يضم ميشيل هرارى نائب مدير مكتب التعاون الدولى بالسفارة وإيمان رضوان مدير المشروعات بالسفارة والدكتور عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضارية بمكتب مصر لهيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبعض الممثلين عن الجانبين.

تناول اللقاء سُبل تنفيذ مشروع التخطيط الحضرى والبنية التحتية فى المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجًا بمحافظة دمياط والتى تم اختيارها للمرحلة الأولى من هذا البرنامج "UPIMC" الذى سيتم تنفيذه بأربع دول حول العالم، وذلك لكون دمياط من المناطق التى تضم عدد من اللاجئين و المهاجرين.

واطلعت "المحافظ" على محاور البرنامج الذى يستهدف تحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ مبادرات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خاصة بالمناطق المهمشة والعمل على ادماجهم داخل المجتمع، علاوة على ذلك تنفيذ مشروع يحقق بناء قدرات وتأهيل الإدارة المحلية للتعامل بشكل كفء مع البرنامج.

وعلى جانب آخر، تابعت "المحافظ" آخر المستجدات بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا" والذى يأتى وفقاً للاتفاقية المبرمة بين وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و الاقتصاد السويسرية، وذلك لإعادة إدارة الأراضى وترتيبها مما يحقق عائد تشاركى على الأهالى والإدارة المحلية، وعائد تنموى واستثمارى بالإضافة إلى الحد من الزحف والنمو العمرانى غير المخطط.