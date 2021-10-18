محافظ الدقهلية: إزالة 271 مخالفة منها 265 تعديات بناء بمساحة 19732 مترا

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال حملات المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي الدولة وعلى جانبي نهر النيل بنطاق محافظة الدقهلية والتي تستمر أعمالها حتى يوم 29 أكتوبر الحالي..

وأوضح "مختار" أنه تم اليوم الإثنين تنفيذ الإزالة لعدد 25 حالة تعدي بالمباني بمساحة قدرها 1003متر مربع بمراكز طلخا وشربين ومحلة دمنة ونبروه وميت سلسيل تابعة لولاية الري والصرف والنيل، وبذلك يصبح إجمالي ما تم تنفيذ إزالته منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات عدد271 حالة منهم 265 تعدي بالمباني بمساحة 19732متر مربع و6 حالات تعدي بالزراعة بمساحة 1 فدان و11 سهم وذلك بالمراكز والمدن والاحياء والقري على مستوى المحافظة..

وأشار "مختار"إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تقوم بالمتابعة اليومية لأعمال تنفيذ حملات ازالة التعديات للعمل علي تذليل المعوقات أولا بأول حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين..

وأوضح " محافظ الدقهلية"أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية وتشمل السكة الحديد والصرف والرى والنيل والأوقاف وغيرها لتحقق الحملات اهدافها المرجوة..

هذا وقد كلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وإنتهاء أعمال الموجة بالكامل ،وإعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال المرحلة الثانية من الموجة المذكورة من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على حق الدولة وإسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وبالمتابعة المستمرة والفعالة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، ففي محافظة الدقهلية وتنفيذا لتكليفات.