محافظة الجيزة ترصف شوارع ببولاق والعمرانية والعجوزة والهرم والحوامدية

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال رصف وتطوير لعددا من المحاور المرورية الهامة في اطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022.

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجاري بأحياء الهرم والعمرانية والعجوزة وبولاق ومدينة الحوامدية للوقوف علي نسب التنفيذ.

واطلع المحافظ علي مجهودات حي العمرانية والتي شملت الانتهاء من تنفيذ الطبقة الإسفلتية الرابطة بشوارع مدكور واستديو مصر وهم من متفرعات شارع الأهرام واستكمال تنفيذ الطبقة الاسفلتية الرابطة بشارع شكرى المتفرع من شارع الهرم حتي شارع حامد عبد العظيم.

وفي حي العجوزة تم البدء في تنفيذ الطبقة الرابطة للأسفلت بشارع سوريا بدءا من شارع السودان وحتي شارع شهاب.

وفي حي الهرم تم وضع طبقه الأسفلت السطحية بشوارع زغلول و المنشية (ميدان الساعه) بالإضافة الى شارع المدينة المنورة بمنطقة المريوطية نطاق فيصل.

وقام حي جنوب الجيزة بالبدء في أعمال الرصف بشوارع أحمد شوقي، وفرحات إحدي متفرعات شارع البحر الأعظم.

وقام حي بولاق الدكرور بتنفيذ أعمال رصف لشارع المجارى المتفرع من شارع مشرفة .

كما تم استكمال العمل بشارع الجمهورية وشارع النزهة وازالة التعديات لتوسعة الطريق تجهيزا للبدأ في أعمال الرصف بمدينة الحوامدية.