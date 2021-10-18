اليوم السابع
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الإثنين، 18 أكتوبر 2021 05:36 م
أكرم القصاص
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ما أهمية تحليل الفيريتين؟.. وما هي الأمراض التى يكشف عنها؟

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 04:00 م
ما أهمية تحليل الفيريتين؟.. وما هي الأمراض التى يكشف عنها؟
فاطمة ياسر

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أنواع عديدة للتحاليل الطبية التي يقوم الطبيب بطلبها لمعرفة المرض الذي يعاني منه الشخص، ومن ضمن هذه التحاليل الطبية "الفيريتين"، وخلال سلسلة أطمن علي نفسك التي يقدمها "اليوم السابع" لقرائه سنتعرف علي كل ما يخص هذا التحليل وفقا لموقع "NBCI".

الفيريتين هو بروتين في الدم يساعد علي إكتشاف معدل الحديد في الجسم من خلال الطعام  والمشوربات التي يتناولها الشخص، فعند طلب الطبيب لإجاء هذا التحليل يكون للإطمئنان علي مستويات الحديد في الجسم.

وقدم التقرير بعض الأعراض التي يصاب بها الشخص الذي يعاني من نقص في نسبة الفيريتين، ومنها الدوخة والصداع، وسرعة في ضربات القلب، شحوب البشرة، والتعب الغير مبرر.  

وهناك بعض الأعراض التي يشعر بها الشخصالذي يعاني من ارتفاع نسبة الفيريتين ، ومنها ألم في المعدة، والمفاصل وخفقان القلب، والشعور بالتعب، وعند ثبات أن هذا الشخص يعاني من ارتفاع نسبته فيقوم الطبيب بطلب بعض التحاليل الأخري لمعرفة سبب المشكلة، ومنها تحليل صورة الدم الكاملة.

وأشار التقرير،ان تحليل الفيريتين يعد من التحاليل التي تنذرك بالإصابة ببعد الأمراض، ومنها الكورونا وأمراض اضرابات نقص الإنزيمات الجهاز العصبي، سرطان الدم، سرطان الغدة الليمفاوي وأمراض الكبد، والتهاب المفاصل، ولكن يجب أن يقوم الطبيب بطلب هذا النوع من التحاليل. 

 


تحليل الفيريتين

اهمية تحليل الفيريتين

الفيريتين

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