كوريا الشمالية تخفض أسعار منتجات الألبان بقرار استثنائي.. اعرف السبب

كتبت: نهي الطويل

قرر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون، تخفيض أسعار منتجات الالبان مع تحسين جودتها لتشجيع الأزواج على الإنجاب، وفقا لخبر نقله موقع NK Daily الإخباري اليوم الإثنين.

وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن معدل المواليد لكل أم في كوريا الشمالية هو 1.9، وهو بذلك أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ 2.4.

وأما عن سبب عزوف الأزواج عن الانجاب فهو الظروف الاقتصادية الصعبة بالبلاد وغياب الدعم الصحي الكافي للامهات أثناء الحمل والولادة.

بالرغم من عدم قانونية الاجهاض في كوريا الشمالية، الا أن الكثيرين يلجأون اليه في السر. كذلك تم التضييق علي وسائل منع الحمل في الآونة الاخيرة ولكن يتم استخدامها سرا أيضا.