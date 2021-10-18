اليوم السابع
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الإثنين، 18 أكتوبر 2021 06:11 م
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كوريا الشمالية تخفض أسعار منتجات الألبان بقرار استثنائي.. اعرف السبب

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 05:11 م
كوريا الشمالية تخفض أسعار منتجات الألبان بقرار استثنائي.. اعرف السبب زعيم كوريا الشمالية
كتبت: نهي الطويل

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قرر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون، تخفيض أسعار منتجات الالبان مع تحسين جودتها لتشجيع الأزواج على الإنجاب، وفقا لخبر نقله موقع NK Daily الإخباري اليوم الإثنين.

 

وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن معدل المواليد لكل أم في كوريا الشمالية هو 1.9، وهو بذلك أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ 2.4.

 

وأما عن سبب عزوف الأزواج عن الانجاب فهو الظروف الاقتصادية الصعبة بالبلاد وغياب الدعم الصحي الكافي للامهات أثناء الحمل والولادة.

 

بالرغم من عدم قانونية الاجهاض في كوريا الشمالية، الا أن الكثيرين يلجأون اليه في السر. كذلك تم التضييق علي وسائل منع الحمل في الآونة الاخيرة ولكن يتم استخدامها سرا أيضا.

 

 

 


كوريا الشمالية

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