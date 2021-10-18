اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أكتوبر 2021 08:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كل ما تريد معرفته عن مشروعات زيادة الإنتاج بمصفاة أنربك والعامرية

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 07:30 م
كل ما تريد معرفته عن مشروعات زيادة الإنتاج بمصفاة أنربك والعامرية البترول
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينعكس توجه تشغيل مصافى التكرير المصرية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، على زيادة حجم عوائدها، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطنى، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مشروعات جديدة جاذبة للاستثمار، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بمشروعات تنفذها مصفاة تكرير العامرية للبترول والمشروعات المستقبلية لمصفاة شركة أنربك وكانت كالتالي:

س. ماهي المشروعات التي تنفذها مصفاة العامرية على مدار العامين الماليين الحالى والقادم ؟

ج. تنفذ العامرية مشروعات إحلال وتجديد وتعديلات بمجمع العطريات وإحلال وتجديد صهاريج المنتجات البترولية المختلفة وإضافة فاصل أملاح بجهاز التقطير رقم 3 ومشروع تحديث طرق التحكم والقياس  ومشروعات البيئة والسلامة والصحة المهنية.

س. ماهي المشروعات المستقبلية لمصفاة شركة أنربك،؟

ج.مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للبنزين عالى الأوكتان.

س. كم تبلغ التكلفة التقديرية مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للبنزين؟

 ج. تبلغ التكلفة التقديرية  للمشروع 12 مليون دولارليصل إنتاج الشركة إلى 2 مليون طن سنوياً.

س. ماذا عن مشروع الاستغلال الأمثل للغازات الغنية بالهيدروجين؟

ج. يستهدف تعظيم إنتاج البوتاجاز بمقدار 21 ألف طن بتكلفة تقديرية 136 مليون جنيه .

 


البترول

السولار

البنزين

انتاج البنزين

المنتجات البترولية

مصافي التكرير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة