كل ما تريد معرفته عن مشروعات زيادة الإنتاج بمصفاة أنربك والعامرية

كتبت - مروة الغول

ينعكس توجه تشغيل مصافى التكرير المصرية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، على زيادة حجم عوائدها، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطنى، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مشروعات جديدة جاذبة للاستثمار، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بمشروعات تنفذها مصفاة تكرير العامرية للبترول والمشروعات المستقبلية لمصفاة شركة أنربك وكانت كالتالي:



س. ماهي المشروعات التي تنفذها مصفاة العامرية على مدار العامين الماليين الحالى والقادم ؟ ج. تنفذ العامرية مشروعات إحلال وتجديد وتعديلات بمجمع العطريات وإحلال وتجديد صهاريج المنتجات البترولية المختلفة وإضافة فاصل أملاح بجهاز التقطير رقم 3 ومشروع تحديث طرق التحكم والقياس ومشروعات البيئة والسلامة والصحة المهنية.



س. ماهي المشروعات المستقبلية لمصفاة شركة أنربك،؟ ج.مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للبنزين عالى الأوكتان.



س. كم تبلغ التكلفة التقديرية مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للبنزين؟ ج. تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 12 مليون دولارليصل إنتاج الشركة إلى 2 مليون طن سنوياً.