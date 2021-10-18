كريم مصر تخفض تسعيرة خدمات الدراجات النارية في القاهرة والإسكندرية

- 5% تخفيض في أسعار Careem Bike في القاهرة والاسكندرية و7% في خدمات bike plus فى مدينة الإسكندرية

هيثم عصام: نحرص على تقديم خدماتنا بأسعار تنافسية وزيادة العائد المادي للكباتن .. وحصتنا السوقية نمت ثلاث أضعاف خلال العام الماضى

قررت شركة كريم مصر - منصة الانترنت الرائدة للخدمات التكنولوجية والنقل التشاركي - تخفيض تسعيرة خدمات الدراجات النارية Careem Bike في كل من القاهرة والإسكندرية، وذلك ضمن جهود كريم المستمرة لمساعدة الكباتن على زيادة عدد الرحلات التي يقومون بها وزيادة دخلهم وأيضاً تقديم خدمات متنوعة بأسعار تنافسية للعملاء. وتأتي هذه الخطوة استكمالاُ لنجاح خدمة Careem Bike والتي شهدت نموا كبيراُ في حصتها السوقية خلال العام الماضي وصل الى 3 أضعاف من إجمالي حركة تلك الخدمة في السوق المصري.

ويشمل القرار الذي اتخذته شركة كريم بخصوص تعريفة الركوب خدمة الدراجات النارية Careem Bike تخفيضاً بنسبة 5٪ في كل من القاهرة والاسكندرية لتصل تعريفة فتح العداد في القاهرة إلى 5.78 جنيه في بداية الرحلة و1.89 جنيه لكل كيلو متر و0.26 لدقيقة الانتظار. كما تصل تعريفة فتح العداد طبقا للأسعار الجديدة فى الإسكندرية إلى 5.38 جنيه لبداية الرحلة و1.88 جنيه للكيلو و0.38 دقيقة الانتظار، بالإضافة الى تخفيض أسعار خدمة Bike plus المفعلة بالإسكندرية فقط بنسبة 7٪، بواقع 6.51 جنيه لتعريفة فتح العداد و 2.28 للكيلو و 0.46 لدقيقة الانتظار.

وقال هيثم عصام المدير العام لشركة كريم مصر: "تأتي الأسعار الجديدة التي أقرتها الشركة مؤخراُ في إطار حرصنا الدائم على تقديم حلول نقل مختلفة وبأسعار متنوعة وتنافسية تساعد على زيادة عدد الرحلات للكباتن وتحقيق المزيد من الدخل لهم. وتعتبر الكباتن شركاء نجاح أساسيين لشركة كريم ونسعى دائما لتحقيق منافع مادية ومعنوية لهم، ومن ثم مساعدتهم على القيام بعملهم بشكل أفضل للاستمرار في تقديم خدمة مميزة لعملائنا".

وأضاف عصام قائلاً: "إن النمو الذي شهدته الدراجات النارية Careem Bike خلال العام الماضى هو دليل على نجاح كريم في تقديم حلول نقل متنوعة وسريعة تلبي رغبات العملاء المختلفة مما يجعل كريم الحل الأمثل لكافة خدمات النقل التشاركي في مصر".