قوات الأمن العراقية تعلن تدمير وكر لتنظيم داعش بداخله مواد معدة للتفجير

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن تدمير وكر لتنظيم (داعش) الإرهابي بداخله حزام ناسف ومواد أخرى في جبال مكحول.



وقالت الخلية - في بيان أورد قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إنه "وفقا لمعلومات دقيقة، ومن خلال الرصد والمتابعة تم مشاهدة حركة لعناصر عصابات (داعش) الإرهابية في جبال مكحول، تحركت قوة من لواء المشاة 91 وشرعت بالبحث والتفتيش، وعثرت على وكر للإرهابيين بداخله حزام ناسف وملابس لعناصر داعش ومواد أخرى".



وأضاف البيان أن القوة المنفذة للعملية الأمنية قامت بحرق وتدمير الوكر بالكامل دون وقوع أية حادث.

يذكرأن، ألقت قوات الأمن العراقية، القبض على 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة بايسر الموصل.

وذكرت قيادة عمليات بغداد - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن قوة من فرقة المشاة الـ(11) ألقت القبض أيضا على متهم بالإرهاب في منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد، كما ألقت الأجهزة المشتركة في قيادة عمليات بغداد القبض على عدد من المطلوبين للقضاء بتهم ترويج وتعاطي المخدرات، وانتحال صفة رسمية، وحيازة أسلحة نارية وعتاد، بالإضافة إلى مواد مخدرة، مضيفة أن الشرطة الاتحادية ألقت القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة، وترويج المخدرات، خلال عمليات بحث وتفتيش.