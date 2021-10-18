اليوم السابع
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قطاع المعاهد الأزهرية يعقد تدريبًا عمليًّا على المناهج الجديدة

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 04:00 ص
قطاع المعاهد الأزهرية يعقد تدريبًا عمليًّا على المناهج الجديدة قطاع المعاهد الأزهرية
كتب ـ لؤى على

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أنهى قطاع المعاهد الأزهرية تدريب عدد (3000) معلم ومعلمة في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي، مع إمدادهم بالمادة التدريبية اللازمة، كما تم عقد اختبارات قبلية وبعدية؛ للتأكد الجاد من تحقق أهداف البرنامج التدريبي محل التنفيذ، وقياس أثر التدريب؛ للوقوف على مستوى المتدربين قبل بدء التدريب وبعده، فضلا عن عمل تكليفات يومية للمتدربين عقب كل يوم تدريبي؛ لزيادة تفاعل المتدربين.
 
وتميز هذا التدريب بالمادة التدريبية التي تلبي الاحتياجات التدريبية الحقيقية لجميع المتدربين، وبالتفاعل الحقيقي بين المدربين والمتدربين داخل قاعات التدريب، وذلك من خلال المشاركات المتعددة والفاعلة من جميع المتدربين، فضلا عن تطبيق عدد من الاستبانات، وإعداد أوراق العمل اللازمة، وبطاقات الملاحظة، وإجراء التمرينات والأنشطة اللازمة لكل متدرب على حدة، مما كان له كبير الأثر في مستوى المتدربين.
 
وتابع بعض قيادات قطاع المعاهد الأزهرية تنفيذ البرامج التدريبية من خلال المداخلات المتعددة مع المدربين والمتدربين على روابط التدريب في مختلف المناطق الأزهرية التى يجري فيها التدريب، مما أسهم في تشجيع المدربين والمتدربين على حد سواء على بذل الجهد والطاقة في سبيل تحصيل الاستفادة الحقيقية من هذا التدريب على نحو يعكس لديهم جدية قطاع المعاهد الأزهرية في تنفيذ هذه البرامج، ومتابعة سيرها بكل دقة وعناية.
 
 
 
 

 


قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الصف الرابع

الدراسة

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