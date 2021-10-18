اليوم السابع
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الإثنين، 18 أكتوبر 2021 10:11 م
أكرم القصاص
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قافلة متنقلة بالمنشأة فى سوهاج لتطعيم سيدة مسنة عمرها 115 سنة ضد كورونا

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 09:47 م
قافلة متنقلة بالمنشأة فى سوهاج لتطعيم سيدة مسنة عمرها 115 سنة ضد كورونا السيدة المسنة
سوهاج محمود مقبول

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استقبلت القافلة الطبية المتنقلة المخصصة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بقرية الخنناسة غرب التابعة لمركز ومدينة المنشاة جنوب محافظة سوهاج اليوم، سيدة معمرة تبلغ من العمر 115 سنة، للحصول على التطعيم جاء ذلك خلال بيان صدر عن مديرية الصحة والسكان بسوهاج.

حيث قام الفريق الطبي بتطعيم السيدة والتي حرصت علي تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وعبرت عن سعادتها لحصولها علي اللقاح

ومن جانبه أشار الدكتور بدر حميد مدير الإدارة الصحية بالمنشاه عن تطعيم 493 مواطن اليوم بقرية الخنانسة غرب ضمن الفرقة المتنقلة التي تواجدت بالقرية

ومن جانبها أشادت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج . بالإقبال الكبير للمواطنين وحرصهم علي تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد و أكدت علي توافر جميع اللقاحات المتاحة و زيادة عدد الفرق المكلفة بتطعيم المواطنين حثت جميع مواطني المحافظة سرعة التسجيل وتلقي اللقاح في اقرب وقت للحماية والوقاية من الإصابة بالفيروس.

 


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