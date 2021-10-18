فصل التيار الكهربى اليوم عن مناطق متفرقة بالغردقة 5 ساعات لصيانة المحولات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية المتبعة، وذلك اليوم الإثنين لمدة 5 ساعات .

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن المناطق المقرر فصل التيار الكهربي فيها من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا وهى مناطق التلفزيون وستوب شوب، عمارات الوفاء، وذلك للصيانة الدورية المتبعة من قبل ادارة الصيانة بقطاع شبكات البحر الأحمر.

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.