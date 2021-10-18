غرفة صناعة الجلود تبحث مع 20 شركة إيطالية التعاون المشترك وتحديث القطاع

كتب إسلام سعيد

شاركت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، في المؤتمر الذي نظمه المركز التجاري الإيطالي بالتعاون مع السفارة الإيطالية، اليوم الإثنين، لبحث التعاون المشترك وتحديث المصانع وجذب استثمارات أجنبية لصناعة الجلود في مصر.

حضر المؤتمر ميكيلي اكواروني السفير الإيطالي بالقاهرة و 20 شركة إيطالية، بحضور قوي من الشركات المصرية العاملة بقطاعي صناعة ودباغة الجلود.

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود في كلمته خلال المؤتمر إن الغرفة حريصة على المشاركة في هذا الحدث الهام الذي ينظمه المركز التجاري الإيطالي والذي يسعى دائماً إلي دفع العلاقات الاقتصادية والفنية بين مصر وايطاليا خاصة في مجال صناعة الجلود .

وأضاف أن المؤتمر يحظى بتواجد كبرى الشركات الإيطالية مما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من رؤوس الأموال الإيطالية للسوق المصري، واستيراد الماكينات ومكونات الإنتاج اللازمة لتطوير صناعة الجلود المصرية .

وأكد السمالوطي على العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا حيث أن البلدين يجمعهما أهداف ومصالح مشتركة مشيرا في هذا الصدد أن الغرفة تأمل في الإستفادة من كل ما وصلت إليه التكنولوجيا الايطالية من مستحدثات في مجال الصناعات الجلدية فضلاً عن توفير برامج تدريبية للعاملين في صناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية وتوفير منح دراسية وتدريبية في المعاهد الإيطالية المتخصصة وكبرى المصانع الإيطالية بما يؤدي إلي رفع كفاءة صناعة الجلود المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود أنه إيمانا من الغرفة بأهمية وضرورة الإسراع بالتطوير اليوم قبل الغد وبناء على رؤية أعضاء مجلس الادارة تم وضع إستراتيجية طويلة المدى لتطوير وتحديث صناعة المنتجات الجلدية سواء معدات أو فنيين أو مسوقين ومصدرين بحيث يشمل التطوير والتحديث كافة عناصر الإنتاج فلا جدوي من أن تمتلك المصانع للمعدات دون وجود العامل الماهر، ولا جدوى من توافر منتجات جيدة ولا يوجد المسوق الواعي المحترف لذا تطمح الغرفة للتعاون مع الجانب الإيطالي في عملية التطوير والتحديث من كافة العناصر.

ومن جانبه قال د. فرانشيسكو بانيني رئيس المركز التجاري الإيطالي بالقاهرة إن هدف المؤتمر هو التعريف بوفد الشركات الإيطالية الذي يزور مصر حاليا وما تمتلكه من إمكانيات قوية لتطوير صناعة الجلود المصرية، وتشجيع الشركات الإيطالية على ضخ رؤوس أموالها في مصر وخاصة بمدينة الروبيكي.

وأضاف أنه تم تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الصناعة من البلدين لبحث الإستثمار المشترك والتبادل التجاري مشيرا إلى أن الوفد الإيطالي سيزور مدينة الجلود بالروبيكي غدا الثلاثاء.

وأشار رئيس المركز التجاري الإيطالي بالقاهرة إلى أن مناخ الاستثمار في مصر مشجع جدا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية مؤكداً أن من يستثمر في مصر سيكون له فرص أكثر في التصدير للدول الإفريقية والشرق الأوسط.