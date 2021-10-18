اليوم السابع
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الإثنين، 18 أكتوبر 2021 05:33 م
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عودة التيار الكهربائي لمركز ناصر بعد إصلاح عطل مفاجئ بمحطة المحولات

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 05:00 م
عودة التيار الكهربائي لمركز ناصر بعد إصلاح عطل مفاجئ بمحطة المحولات أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلنت محافظة بني سويف عودة التيار الكهربائي لمركز ناصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات كهرباء ناصر في جهد  66 / 11 القادم عن طريق دمو إلى محطة محولات ناصر،والذي كان قد تسبب فى انقطاع الكهرباء عن المركز بالكامل.

تجدر الإشارة إلى أنه فور إخطار غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة كلف المحافظ"د.محمد هاني غنيم"بسرعة التواصل مع شركة كهرباء مصر الوسطى لاتخاذ اللازم مع متابعة تنفيذ أعمال الإصلاح عن طريق رئيس الوحدة المحلية.

و تم رفع درجة الاستعداد وتوفير الطاقة بالمنشات الصحية والحيوية،مع تواجد التنفيذيين المعنيين من منطقة مصر الوسطى لنقل الكهرباء والوحدة المحلية وهندسة كهرباء ناصر والأطقم الفنية من شركة الكهرباء للمحطة ، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل الذي تسبب في خروج 3 مغذيات من الخدمة مؤقتا ، حيث تمكنت فرق الصيانة من إصلاح العطل وإعادة المغذيات إلى الخدمة والتي بدأت بإصلاح وإعادة تشغيل مغذي أشمنت ودنديل ثم باقى المغذيات تباعاً وإعادة الخدمة.


عودة التيار

بنى سويف

اخبار بنى سويف

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