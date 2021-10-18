عالم إيطالى: الاتجاه بتمديد صلاحية اختبارات كورونا غير منطقى

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وصف الرئيس السابق لوكالة الأدوية الأوروبية، جويدو رازي، المطالب بتمديد صلاحية اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المُستجد من 48 - 72 ساعة بــ" غير المنطقية، حتى لو كانت من أجل تخفيف عبء تكلفتها على العاملين غير الملحقين، والذين يتعين عليهم يوميا إظهار شهادة فحص سلبي لدخول أماكن عملهم.

ونقلت الخدمة العربية لوكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، عن عالم الأحياء الدقيقة، الذي يعمل مستشارا لمفوض الحكومة لطوارئ فيروس كورونا، قوله: إنه لن يكون ذلك منطقيًا في ضوء المعرفة الجزيئية والأدلة العملية للأشخاص الذين كانت نتيجة اختبارهم سلبية في الصباح، وإيجابية في المساء.

وأضاف رازي، في مقابلة صحفية، أنه إذا أصيب شخص ما بعدوى كورونا، فإن عملية تكاثر الفيروس تبدأ في مرحلة ما، ومن الممكن أن ينتج جسيما واحدا ما يصل إلى مائة ألف جسيم في 5 ساعات، بما يعني أن الشخص السلبي في بداية اليوم قد يصبح إيجابيًا في منتصف اليوم.

وأوضح، أن الاختبار السلبي يدل على الغياب الفعلي للفيروس لمدة لا تزيد عن 5-8 ساعات فقط من وقت إجرائه.

يذكر أن الحكومة الإيطالية رفضت تحمل تكاليف الاختبارات للعاملين غير المحصنين، لتحفيزهم على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس.