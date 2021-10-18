طوارئ بمحافظة بني سويف بعد انقطاع الكهرباء عن مركز ناصر بالكامل نتيجة عطل مفاجئ

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى الكهرباء والوحدة المحلية بناصر أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات كهرباء ناصر في جهد 66 / 11 القادم عن طريق دمو إلى محطة محولات ناصر، حيث أدى العطل المفاجئ إلى انقطاع الكهرباء عن المركز بالكامل.

ويتواجد بالموقع حاليا مدير عام منطقة مصر الوسطى لنقل الكهرباء المهندس سيد عبد الحفيظ، ورئيس المدينة على يوسف، والمهندس فكري حسن رئيس هندسة كهرباء ناصر ، وطاقم فني من شركة الكهرباء.

وأكد المسؤولون خلال اتصال المحافظ بهم، على أنه جارى إصلاح العطل المفاجئ، الذي ترتب عليه خروج 3 مغذيات رئيسية عن المركز ، وتم حالياً إعادة مغذى واحد منهم للخدمة " مغذي أشمنت ودنديل " ، فيما يجرى حالياً على قدم وساق إعادة باقي المغذيات للخدمة بعد الانتهاء من إصلاح العطل.

وشدد محافظ بني سويف على رفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير بدائل الطوارئ لتوليد الكهرباء للمنشآت الخدمية الحيوية، خاصة المستشفيات والمنشآت الشرطية.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية الأستاذ على يوسف " الذي يتواجد بالموقع" بالتنسيق الدائم مع رؤساء القطاعات الخدمية للاستعداد الدائم لتقديم الخدمات الحيوية بالشكل المناسب وتنفيذ الحلول البديلة ، حتى يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة لطبيعتها.

وشدد المحافظ على استمرار عمل غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة الموقف والتعامل مع أية تداعيات جديدة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح ، وذلك من خلال التواصل المباشر بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة والغرف الفرعية بالوحدة المحلية والكهرباء والصحة وباقي القطاعات الحيوية.