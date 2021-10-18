طفلة معجزة.. ريم تبدع فى مدح الرسول والاحتفال بالمولد النبوى ببنى سويف

وقدمت ريم آيات من الذكر الحكيم، كما قدمت العديد من الأغانى فى مدح الرسول والاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وقالت ريم أسامة صلاح، إنها بدأت فى معرفة موهبتها وهى فى الخامسة من عمرها، مشيرة إلى أن والدتها هى من اكتشفت موهبتها، مؤكدة أن والدتها هى أيضا تمتاز بالصوت الجميل .

وأضافت ريم أنها تحلم أن تكون مهندسة بالإضافة إلى كونها مطربة مشهورة، مشيرة إلى أن مثلها الأعلى فى الغناء هى الفنانة أصالة.