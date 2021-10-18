اليوم السابع
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طفلة معجزة.. ريم تبدع فى مدح الرسول والاحتفال بالمولد النبوى ببنى سويف

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 04:31 م
طفلة معجزة.. ريم تبدع فى مدح الرسول والاحتفال بالمولد النبوى ببنى سويف الطفلة ريم أسامة
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع الطفلة ريم  أسامة صلاح بنت محافظة بنى سويف والتى حصلت على العديد من الجوائز فى الغناء.

 

وقدمت ريم آيات من الذكر الحكيم، كما قدمت العديد من الأغانى فى مدح الرسول والاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
 

وقالت ريم أسامة صلاح، إنها بدأت فى معرفة موهبتها وهى فى الخامسة من عمرها، مشيرة إلى أن والدتها هى من اكتشفت موهبتها، مؤكدة أن والدتها هى أيضا تمتاز بالصوت الجميل .

وأضافت ريم أنها تحلم أن تكون مهندسة بالإضافة إلى كونها مطربة مشهورة، مشيرة إلى أن مثلها الأعلى فى الغناء هى الفنانة أصالة.


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