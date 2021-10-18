ضبط 2 طن و650 كيلو جرام حلوى المولد غير صالحة للاستخدام فى حملة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة، لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل وتم ضبط 2 طن 650 كيلو جرام حلوى المولد غير صالحة للإستخدام.

جاءت الحملة برئاسة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية وتنسيقا ووكيل وزارة التموين بسوهاج.

وتم ضبط صاحب مصنع حلويات "المولد " ببندر جرجا لإدرته منشأه بدون ترخيص وحيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير واستخدام ألوان صناعية محظور استخدامها في عملية تصنيع الحلوي وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مخالفاً للقانون، وتم ضبط "500" كيلوجرام سكر، و"1200 كيلوجرام دقيق فاخر، و"220 " كيلوجرام فول سوداني، و"170 كيلوجرام سمسم بإجمالي مضبوطات عدد "2" طن و"90" كيلوجرام.

كما صاحب فرش حلويات ويقيم دائرة مركز أخميم لحيازته وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وغير صالحة للأستهلاك الأدمي مخالفاً للقانون وتم ضبط "400" كيلوجرام حلويات مختلفة الأنواع حمصية وفولية وجوز هند وسمسمية وضبط صاحب فرش حلويات ويقيم دائرة مركز أخميم لحيازته وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير وغير صالحة للأستهلاك الأدمي مخالفاً القانون وتم ضبط "250" كيلوجرام حلويات مختلفة.

وأنهت الحملة اعمالها بضبط "8" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"7" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و"8" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"4" قضايا عدم حمل شهادة صحية و"3" قضايا عدم انتظام سجل 21 بترول بالستودع.