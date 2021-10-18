اليوم السابع
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صور.. موكب شعبي احتفالا بالمولد النبوي بقرية سنهور المدينة بكفر الشيخ

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 09:38 م
صور.. موكب شعبي احتفالا بالمولد النبوي بقرية سنهور المدينة بكفر الشيخ جانب من الاحتفال
كفر الشيخ محمد سليمان

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شهدت قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق بمحافظة موكبًا شعبيًا احتفالاً بالمولد النبوي، يطلق عليه"موكب الخليفة" المشهور في جميع أنحاء القرية، والقرى المجاورة لها، شارك فيها الشباب والفتيات والكبار والسيدت، والأطفال.
 
وشهد الموكب إطلاق المشاركين من أبناء الطرق الصوفية الأناشيد الصوفية، ابتهاجًا بالمولد النبوي، من خلال استخدامهم آلات الطبل والدفوف وآلات الموسيقى الشعبية، وسط فرحة الأهالي.
 
كما تقلد أحد أهالي القرية المعروفين من أبناء الطرق الصوفية دور "الخليفة" الذي يقود المواكب الشعبية الخاصة باحتفالات المولد النبوي، مرتديًا الملابس التي ترمز للطرق الصوفية، ويمتطي جوادًا يطوف جميع أنحاء القرية مرافقًا المحتفلين من أبناء الطريقة، والأهالي أثناء طواف الموكب شوارع القرية.
 
الاحتفال بقرية بالمولد النبوي بكفر الشيخ
الاحتفال بقرية بالمولد النبوي بكفر الشيخ

الطرق الصوفية مشاركة في الموكب
الطرق الصوفية مشاركة في الموكب

جانب من الاحتفال بالمولد النبوي بقرية سنهور المدينة
جانب من الاحتفال بالمولد النبوي بقرية سنهور المدينة

جانب من المشاركين من الفتيات والشباب والكبار
جانب من المشاركين من الفتيات والشباب والكبار

مدح وانشاد لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم
مدح وانشاد لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مولد نبوي

سنهور المدينة

دسوق

موكب شعبي

طرق صوفية

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