صور.. محافظ الإسكندرية يشهد احتفال مدينة الثغر بذكرى المولد النبوي الشريف

الإسكندرية جاكلين منير

شهد اللواء محمد الشريف مساء اليوم، احتفالات محافظة الإسكندرية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور 150 طفل من ذوي الهمم ودور الأيتام والأمهات المسنين بدار الهنا، حيث أقيم الحفل بالتعاون مع المجتمع المدني ، باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الرازق مدير عام ستاد الإسكندرية ومني محمود رئيس مجلس أمناء مؤسسة أحنا الخير.

وفي كلمته؛ هنأ المحافظ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأشار الشريف إلي أن ذكري المولد النبوى مناسبة طيبة عطرة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، مما يعطي لنا الكثير من الدروس أهمها؛ مواجهة الصعاب بعمل دؤوب لا ينقطع مهما كانت التحديات، أسوة بنبي الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأضاف المحافظ علينا الإقتداء بسنة نبينا محمد، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة في إرساء قيم الحق والعدل، والسلام ، والأمن والاستقرار للبشرية، مطالبا ببذل أقصي جهد لتحقيق نقلة نوعية في أداء دولتنا وتوفير أسباب القوة والتقدم لها علي المستويات والأصعدة كافة، كما فعل ذلك نبي الأمة حيث قاد أنجح منظومة ممثلة في إقامة دولة إسلامية قوية.

هذا وقد تضمن الاحتفال فقرات إنشاء ديني بمناسبة الذكرى العطرة ، وتوزيع الهدايا والحلوي علي الأطفال من ذوي الهمم والأمهات المسنين .