اليوم السابع
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الإثنين، 18 أكتوبر 2021 05:31 م
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صحة دمياط: تفعيل برنامج الرعاية الصحية والنفسية المستمرة لكبار السن

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 05:08 م
صحة دمياط: تفعيل برنامج الرعاية الصحية والنفسية المستمرة لكبار السن برنامج الرعاية الصحية والنفسية المستمرة لكبار السن
دمياط - معتز الشربينى

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أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن تفعيل برنامج الرعاية الصحية والنفسية المستمرة لكبار السن بالمرحلة الأولي والذى يستهدف جميع المواطنين ذوي الأعمار أكبر من 65 عاما.
 
يقدم البرنامج زيارات دورية بواقع 2 زيارة سنويا لتقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة للكشف المبكر عن الأمراض في تلك الفئة العمرية من فحص طبي وتحاليل ورسم قلب وسونار علي البطن، ذلك بالإضافة إلي التقييم التغذوي والنفسي والمشورة النفسية وجلسات التثقيف الصحي.
 
تقدم خدمات البرنامج خلال أوقات العمل الرسمية من الثامنة صباحا وحتي الثانية مساءا بالأماكن التالية :
 
- مركز صحة الأسرة أول
- مركز طب أسرة فارسكور
- مركز طب أسرة الزرقا
- وحدة البساتين بكفر البطيخ
 
تحت إشراف :
دكتور محمد عبد الله أخصائي طب الأسرة بإدارة الرعاية الأساسية
دكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية
 
يأتى ذلك بناء علي توجيهات الدكتورة  هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق عوض مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة وتحت إشراف وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة.

 


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