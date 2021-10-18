صحة دمياط: تفعيل برنامج الرعاية الصحية والنفسية المستمرة لكبار السن

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن تفعيل برنامج الرعاية الصحية والنفسية المستمرة لكبار السن بالمرحلة الأولي والذى يستهدف جميع المواطنين ذوي الأعمار أكبر من 65 عاما.

يقدم البرنامج زيارات دورية بواقع 2 زيارة سنويا لتقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة للكشف المبكر عن الأمراض في تلك الفئة العمرية من فحص طبي وتحاليل ورسم قلب وسونار علي البطن، ذلك بالإضافة إلي التقييم التغذوي والنفسي والمشورة النفسية وجلسات التثقيف الصحي.

تقدم خدمات البرنامج خلال أوقات العمل الرسمية من الثامنة صباحا وحتي الثانية مساءا بالأماكن التالية :

- مركز صحة الأسرة أول

- مركز طب أسرة فارسكور

- مركز طب أسرة الزرقا

- وحدة البساتين بكفر البطيخ

تحت إشراف :

دكتور محمد عبد الله أخصائي طب الأسرة بإدارة الرعاية الأساسية

دكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية