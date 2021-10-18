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شركة المياه بشمال وجنوب سيناء تبحث كافة الحلول لمشكلات المياه بالعريش

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 01:20 م
شركة المياه بشمال وجنوب سيناء تبحث كافة الحلول لمشكلات المياه بالعريش أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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عقد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، اجتماعاً بديوان عام الشركة  لمناقشة وبحث كافة الحلول لأى مشكلات متعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة العريش، بحضور كافة الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

واعلنت الشركة فى بيان، أن الاجتماع يأتي ضمن مجموعة من الدراسات الفنية المتخصصة لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات التي ستتسلمها الشركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحضر الاجتماع  ممثلو إدارة المياه  بجهات الاختصاص ، وممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب، وممثلي جميع الشركات المشاركة في مشروعات الشبكة الجديدة الخاصة بمياه الشرب و محطات التحلية، وهذا الاجتماع ضمن مجموعة من الدراسات الفنية المتخصصة لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات التي ستتسلمها الشركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وفي السياق ذاته، أصدر اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة تعليمات مشددة بضرورة التعامل مع شكاوي المواطنين و حلها بشكل فورى، كما وجه بمتابعة إجراءات الصيانة الدورية للمحطات والخطوط للحفاظ علي الجاهزية الفنية لتدعيم امدادات المياه بالمحافظة، وبمتابعة إجراءات الصيانة الدورية للمحطات و الخطوط للحفاظ علي الجاهزية الفنية لتدعيم امدادات المياه بالمحافظة.

كما أعلنت الشركة تنفيذ عملية إصلاح وصيانة خطوط المياه بحي الهشه والشهاوين بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء وتوصيل مياه الشرب النقية  لهم بعد انقطاع طال 17 عام بعد ان كان المواطن يعتمد علي السيارات الناقلة للمياه لتوصيل المياه ويأتي ذلك أيضاً ترشيداً لنفقات الوقود والصيانة.

وسبق وتفقد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب محطة مياه بالوظة  و التي تصل الطاقة الإنتاجية لها 40000 م3/يوم، كما قام بزيارة لمحطة رافع مياه رمانة و الذي تصل السعة التخزينية لها إلي 4000 م3، ووجه بسرعة إزالة أي تعديات علي الخطوط الناقلة للمياه بكل قوة و حزم لضمان وصول المياه للمدن الواقعة في نهايات الخطوط.

وأضاف أن وصول المياه لمدينتي العريش والشيخ زويد هو أمر حتمي لايقبل أي تهاون، وأشار الي أنه يجري فى الوقت الحالي دراسات فنية متعمقة لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات التي دخلت الخدمة مؤخرا بما يعود بالنفع علي المواطنين في المقام الأول و ان جودة الخدمات المقدمة للمواطن هي خط احمر لايمكن المساس به باي شكل من الأشكال.


شمال سيناء

العريش

سيناء

المياه والصرف الصحى

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