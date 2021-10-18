اليوم السابع
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شاهد.. صور مجدى يعقوب وزويل على وجبات التغذية المدرسية فى المنوفية

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 04:24 م
شاهد.. صور مجدى يعقوب وزويل على وجبات التغذية المدرسية فى المنوفية الوجبة المدرسية
المنوفية - محمد فتحى

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قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بتوزيع وجبة التغذية على حيث تم وضع صور الدكتور أحمد زويل ،والدكتور مجدى يعقوب على العصير والبسكويت .

وأكد هانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ، أنه بدأ تسليم وجبة التغذية للطلاب منذ أمس  تم توزيعها على طلاب رياض الاطفال والصفوف الابتدائية . 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ، أن الدولة وضعت صور الدكتور مجدى يعقوب والدكتور أحمد زويل ، تكريما لهم ولأنهم رفعو إسم مصر دائما عاليا .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تجري عملية توزيع التغذية المدرسية من خلال متابعات مستمرة ولجان مرور على جميع المدارس،على رأسها مدير المدرسة ومسؤول التغذية بالمدرسة وكل إدارة تعليمية .

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د. مجدي يعقوب على الوجبة المدرسية

 

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اد. أحمد زويل على الوجية المدرسية

 


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