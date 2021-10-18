سقوط عنصر إجرامى بحوزته مخدرات بقيمة 1.5 مليون جنيه بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من القبض على عنصر إجرامى بحوزته كميات من المخدرات بقيمة 1.5 مليون جنيه بمنطقة الإسماعيلية ، وحرر محضر بالواقعة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه ، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات ، تم استهدافهم وأمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزته (100 لفافة لمخدر البانجو وزنت 250 كيلو جرام –60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس).

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫500٫000 - واحد مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات.