سفير مصر بمسقط يرعى احتفالية الجالية المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

مسقط - محمد سعد

أقام نادي الجالية المصرية في مسقط حفل استقبال، بمناسبة الذكرى السنوية لانتصارات أكتوبر، وذلك في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بسلطنة عمان.

وأقيم الحفل بحضور السفير خالد راضي سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عمان، وأعضاء السفارة المصرية بمسقط، وعدد من الشخصيات البارزة من الجالية المصرية ورجال وسيدات أعمال عمانيين، حيث ألقى كلمه هنأ فيها الجالية المصرية بذكري الانتصارات المجيدة وأكد علي عمق العلاقات المصرية العمانية وتمني التوفيق لجميع المصريين المقيمين بالسلطنة.

كما حضر الحفل عدد من كبار المسئولين وأعضاء مجلس إدارة نادي الجالية المصرية في مسقط وجمع كبير من المدعوين.